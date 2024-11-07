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李真林：影像技术创新开辟医疗行业发展新方向

2024年11月07日13:11 | 来源：人民网
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人民网上海11月7日电 （记者许维娜、任妍）第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，四川大学华西医学技术学院执行院长、教授李真林做客人民网《进博会客厅》访谈，深入探讨影像技术如何为医疗行业发展拓宽新方向。

“进博会为影像技术创新发展带来机遇。”李真林表示，进博会已经成为开展国际贸易的开放型合作平台、推进经济全球化的公共产品，为全球影像技术企业提供展示新技术和产品契机，也为国内外企业搭建交流桥梁，促使各方在技术研发、市场拓展、合作模式等方面积极互动，共同推动影像技术领域前进，为医疗行业发展持续贡献力量。

在影像技术领域创新趋势方面，李真林表示，当前医学影像设备正加速迈向智能化与自动化，能够自动识别影像关键信息。同时，人工智能可快速处理分析大量影像数据，为医生诊断各类疾病提供强力支撑，进一步提升了诊断准确性与效率。

谈到创新趋势对中国医疗行业的积极作用，李真林表示，主要有以下五个方面：一是提供准确诊断信息，帮助医生早发现疾病，提高准确率，提供精准治疗方案；二是优化医疗资源配置，提高设备使用效率，减少浪费；三是促进医疗行业数字化、智能化转型，提高服务效率与质量，推动医院智能化建设，提升管理与服务能力；四是为医学研究提供先进技术手段，助力研究疾病机制、过程与疗效，为医学教育和人才培养提供平台，培养高素质人才；五是带动相关医疗产业发展，推动国内医疗企业加大研发投入，提高自主创新能力，提升我国医疗产业整体竞争力。

随着创新趋势发展，影像技术如何借数智化创新提升医疗服务质量？李真林分析称，一是人工智能辅助诊断，用深度学习算法训练大量影像数据，快速准确识别病变，减少人为误差；二是自动化影像采集，智能设备自动调参数、对焦和扫描，优化流程，提高检查效率；三是提供个性化医疗服务，分析大量患者影像数据，了解疾病特征和治疗效果，制定个性化方案，利用影像技术精确定位和监测病变，为精准治疗提供支撑。

李真林也提出了影像技术数智化创新过程中面临一些挑战。他认为，主要有三方面内容：一是加强数据安全和隐私保护措施，保障影像数据安全存储和传输； 二是强化对技术标准的执行和监督，确保数智化影像技术安全、可靠、有效应用；三是加大具备跨学科知识和技能的专业人才培养和引进力度。

在AI影像诊断行业的应用及未来重点方向上，李真林表示，在应用方向上，AI在影像诊断行业主要涉及图像分析、智能化诊断、病例管理、手术规划和疾病预测等。未来，影像技术领域的重点发展方向包括更快速地成像技术、更高分辨率和对比度的成像、AI辅助的影像质量控制、基于影像的个体化治疗方案制定、远程医疗和移动医疗应用等。

(责编：孙红丽、吕骞)
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