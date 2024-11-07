人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

林绍波：中国内地是极其重要的战略市场

2024年11月07日13:11 | 来源：人民网
小字号

人民网上海11月7日电 （记者许维娜、任妍）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，国泰集团行政总裁林绍波做客访谈时，分享了品牌的发展历程及对本届进博会的期待。

“进博会充分展现了国家推进高水平对外开放和高质量发展的坚定决心，为全球企业深耕中国市场搭建了广阔舞台。”林绍波表示，在今年的进博会上，展台以“启跃新程 共志未来”为主题，集中展示了旗下四大核心业务领域，旨在向内地观众以及来自全球的合作伙伴展示公司最新的发展成果。

在进博会期间，国泰航空还与国内外同行共同探讨航空业的未来发展趋势和挑战。林绍波表示，将以科技创新为驱动，积极履行社会责任，为推动全球航空业的绿色转型和高质量发展贡献力量。

 

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央行：稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放
　　人民网北京11月7日电 （记者王震）据央行网站消息，11月6日，中国人民银行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。 座谈会上，中国人民银行党委书记、行长潘功胜深入阐释了当前中国货币政策立场及货币政策框架调整有关考虑，介绍金融业高水平开放及一揽子金融增量政策相关工作进展，听取意见建议，并就各机构关心的问题交流回应。…
“新”潮涌动 中国制造厚植高质量发展底色
　　制造业是立国之本、强国之基。近年来，中国制造业正加快向高端化、智能化、绿色化方向迈进，为高质量发展注入强劲动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部