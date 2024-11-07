林绍波：中国内地是极其重要的战略市场
2024年11月07日13:11 | 来源：人民网
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人民网上海11月7日电 （记者许维娜、任妍）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，国泰集团行政总裁林绍波做客访谈时，分享了品牌的发展历程及对本届进博会的期待。
“进博会充分展现了国家推进高水平对外开放和高质量发展的坚定决心，为全球企业深耕中国市场搭建了广阔舞台。”林绍波表示，在今年的进博会上，展台以“启跃新程 共志未来”为主题，集中展示了旗下四大核心业务领域，旨在向内地观众以及来自全球的合作伙伴展示公司最新的发展成果。
在进博会期间，国泰航空还与国内外同行共同探讨航空业的未来发展趋势和挑战。林绍波表示，将以科技创新为驱动，积极履行社会责任，为推动全球航空业的绿色转型和高质量发展贡献力量。
(责编：孙红丽、高雷)
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