人民网上海11月7日电 （记者任妍、栗翘楚）“进博会作为中国对外开放的重大举措，为各国企业提供了进入中国市场的便捷通道，促进了国际贸易的深化合作。作为参展企业，我们感到无比兴奋和自豪，进博会为我们提供了一个展示中国人形机器人创新技术的绝佳机会。”在第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，优必选科技首席品牌官谭旻接受人民网《进博会客厅》专访时表示，在本届进博会上，优必选携自主研发的工业人形机器人Walker S在中国馆亮相，不仅展示了中国人形机器人+AI大模型的创新应用，还借助这一盛会向全球呈现了其在工业场景的应用。

当前，优化营商环境已成为激发市场活力、进一步吸引和提振国际投资的关键因素，也成为各国推动经济转型升级的共同追求。

“作为一家人形机器人企业，我们深刻体会到政府部门在优化营商环境方面做的努力，为人形机器人产业的发展提供了良好的政策环境、技术支撑和市场土壤。同时，也推动了行业标准化和国际化建设，为行业健康发展奠定了坚实基础。”谭旻表示，政府不断加大引资稳资力度，推进和实施了一系列制造业领域外资准入的改革措施。通过加强与国际市场的接轨，推动贸易和投资自由化便利化，让企业得以更加便捷地参与国际竞争和合作。

在新一轮工业革命下，一批新技术新理念在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入源源不断的新动能。谭旻表示，如今，人形机器人被认为是继计算机、智能手机、新能源汽车后的下一代颠覆性产品。人形机器人是机器人皇冠上的明珠，集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。

以汽车行业为例，当前，面对劳动力短缺、制造业转型升级的双重挑战，已有一定自动化基础的汽车制造业通过与人形机器人、人工智能等深度融合，为其带来提质增效的新机遇。同时，汽车行业规模较大，对于自动化、智能化的认知水平处于市场前列，在智能制造环节愿意积极探索和应用人形机器人。人形机器人的智能化和柔性化作业能力值得期待。随着汽车产业智能化、电动化转型的加速，消费端对于汽车产品的个性化、定制化需求越来越高，行业竞争的不断加剧，产品更新换代越来越快。产品开发及生命周期的缩短，也要求更加快速敏捷的交付。

中国有14亿多人口，有着全球最大的中等收入群体，对美好生活的追求将释放巨大的市场潜力。谭旻表示，“在全球经济不确定性增加的背景下，中国经济依然展现出强大韧性与活力。我们对中国经济的发展和未来充满信心，并坚信中国经济的稳健增长将为人形机器人产业提供巨大的机遇。”

(责编：孙红丽、高雷)

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