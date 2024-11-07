人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

优必选谭旻：人形机器人将为产业提供巨大机遇

2024年11月07日13:17 | 来源：人民网
小字号

人民网上海11月7日电 （记者任妍、栗翘楚）“进博会作为中国对外开放的重大举措，为各国企业提供了进入中国市场的便捷通道，促进了国际贸易的深化合作。作为参展企业，我们感到无比兴奋和自豪，进博会为我们提供了一个展示中国人形机器人创新技术的绝佳机会。”在第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，优必选科技首席品牌官谭旻接受人民网《进博会客厅》专访时表示，在本届进博会上，优必选携自主研发的工业人形机器人Walker S在中国馆亮相，不仅展示了中国人形机器人+AI大模型的创新应用，还借助这一盛会向全球呈现了其在工业场景的应用。

当前，优化营商环境已成为激发市场活力、进一步吸引和提振国际投资的关键因素，也成为各国推动经济转型升级的共同追求。

“作为一家人形机器人企业，我们深刻体会到政府部门在优化营商环境方面做的努力，为人形机器人产业的发展提供了良好的政策环境、技术支撑和市场土壤。同时，也推动了行业标准化和国际化建设，为行业健康发展奠定了坚实基础。”谭旻表示，政府不断加大引资稳资力度，推进和实施了一系列制造业领域外资准入的改革措施。通过加强与国际市场的接轨，推动贸易和投资自由化便利化，让企业得以更加便捷地参与国际竞争和合作。

在新一轮工业革命下，一批新技术新理念在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入源源不断的新动能。谭旻表示，如今，人形机器人被认为是继计算机、智能手机、新能源汽车后的下一代颠覆性产品。人形机器人是机器人皇冠上的明珠，集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。

以汽车行业为例，当前，面对劳动力短缺、制造业转型升级的双重挑战，已有一定自动化基础的汽车制造业通过与人形机器人、人工智能等深度融合，为其带来提质增效的新机遇。同时，汽车行业规模较大，对于自动化、智能化的认知水平处于市场前列，在智能制造环节愿意积极探索和应用人形机器人。人形机器人的智能化和柔性化作业能力值得期待。随着汽车产业智能化、电动化转型的加速，消费端对于汽车产品的个性化、定制化需求越来越高，行业竞争的不断加剧，产品更新换代越来越快。产品开发及生命周期的缩短，也要求更加快速敏捷的交付。

中国有14亿多人口，有着全球最大的中等收入群体，对美好生活的追求将释放巨大的市场潜力。谭旻表示，“在全球经济不确定性增加的背景下，中国经济依然展现出强大韧性与活力。我们对中国经济的发展和未来充满信心，并坚信中国经济的稳健增长将为人形机器人产业提供巨大的机遇。”

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
陈森：做好绿色金融大文章 支持经济社会可持续发展
　　人民网北京11月8日电（记者乔雪峰、任妍）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，中国太保产险副总经理、财务负责人、总精算师陈森做客人民网与进博局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，做好绿色金融大文章，支持经济社会可持续发展，是保险公司行顺应全球ESG发展趋势，践行金融工作政治性、人民性的重要体现。 陈森表示，太保产险自2020年起开始战略性实践探索绿色保险，经过近几年的努力，实现多个“首创”：一是首创保险产品达33个，涉及绿色交通、绿色能源等领域；二是首创“大型活动‘全面风险保障+碳中和’的会展绿色办会模式”，多次为进博会、服贸会等提供服务；三是首创建立通过用户授权，对客户低碳减排行为进行测算、激励的碳普惠平台，目前已在全国范围上线；四是首创“实物+财务+碳排放”的一体化管理模式，截至2024年9月底，公司内部实现碳排放量同比下降12.2pt。…
筱宫秀行：人工智能和大数据将加速促进企业发展升级
　　人民网北京11月8日电 （记者乔雪峰、任妍）在第七届中国国际进口博览会期间，旭化成微电子株式会社社长筱宫秀行做客人民网主办的《人民会客厅·进博时刻》访谈节目时表示，今年“共创”是参展的一个关键词，除了此次展出采用中国车辆制作的演示车外，旭化成微电子近几年还在上海和深圳新设了共创中心，以促进与客户及外部合作伙伴的共创。“为了在引领全球市场的中国新能源车市场开发出革新型解决方案，我们正积极与客户及合作伙伴开展共创。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部