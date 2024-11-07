人民网记者 王绍绍

制造业是立国之本、强国之基。近年来，中国制造业正加快向高端化、智能化、绿色化方向迈进，为高质量发展注入强劲动力。

国家统计局最新数据显示，10月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平回升。

《“十四五”智能制造发展规划》提出，到2025年，我国智能制造装备和工业软件技术水平及市场竞争力要显著提升，市场满足率分别超过70%和50%，并培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。

“智能制造是实现我国制造业由大变强的核心技术和主线。”工业和信息化部相关负责人近日表示，为了推动智能制造的发展，工信部近年来在加大技术攻关、增强解决方案供给、加强引领示范以及提升标准制定等方面做了大量工作。

一家浙江的摩托车的配件公司，通过“互联网+创新+制造”，很好地完成了数字化“补课”，全面打造了“制造云、电商云、物流云、设计云、流程云”，产品质量达到国际一流水平，成为特种摩托车行业的世界级“隐形冠军”企业；在福建宁德，一家电池公司构建了以MES为核心的集成制造系统，和以客户为中心的集成交付系统，引入人工智能、物联网、机器学习和云计算等技术，在三年内就将劳动生产率提高了75%，将能源消耗降低了10%……

数据显示，今年前三季度，高技术及装备制造业用电量同比增长11.4%，增速高于同期制造业平均增长水平5.6个百分点，制造业延续转型升级趋势。

装备制造业“压舱石”作用的进一步增强，为培育壮大新质生产力和扎实推进高质量发展提供了有力支撑。“甬舟”号盾构机组装完成、全球首个超大单机容量海上风电场并网发电、大功率重型燃气轮机样机顺利下线、中国船舶18艘超大型液化天然气运输船建造项目创下全球最大单笔造船订单纪录……

业内专家表示，加快发展新质生产力，推动装备制造业向高端化、智能化、绿色化转型，是提升我国制造业整体竞争力、实现制造强国目标的关键所在。在激烈的国际竞争中，我们必须抢占先机，实现从“制造大国”向“制造强国”的历史性跨越。

中国制造由“跟跑”，到“并跑”，再到“领跑”，不仅向“新”而行，更向“绿”而动。

绿色发展是高质量发展的底色，新型工业化之所以“新”，重要特征之一就是底色必须“绿”。业内专家介绍，目前，我国工业领域能源消费占总量的2/3左右，碳排放量占比70%左右，是实现碳达峰碳中和目标的重中之重。推动制造业绿色化发展，是推进新型工业化、发展新质生产力的内在要求。

此前，工业和信息化部等七部门发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出，到2030年，制造业绿色低碳转型成效显著，传统产业绿色发展层级整体跃升，产业结构和布局明显优化，绿色低碳能源利用比例显著提高，资源综合利用水平稳步提升。

一家江苏纸业公司，创新生物磨浆节能技术、改性填料节省纤维用量技术等关键技术，实现了更高的浆料使用效率、更低的总纤维用量，将铜版纸中低档纸种灰分提升0.5%～1.5%，每年节约新鲜木浆耗用量1000多吨；一家河北的药业公司投资3000多万元建设“中药渣综合利用项目”，将中药废渣经发酵处理产生沼气、沼液和沼渣，用于药业生产和优质有机肥、养殖饵料的制作，大大提高了资源利用率。

“提高能源利用效率是目前我国制造业节能降碳的重点方向。”中国节能协会副秘书长张军涛表示，改进生产工艺、优化设备选型等手段都是提高能源利用效率的有效途径，在能源利用效率方面，应重点关注钢铁、水泥、有色金属、化工等高能耗的行业。

中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所研究员徐建伟建议，应在巩固提升规模体量优势的同时，着力增强产业核心竞争力、自主可控能力和可持续发展能力。聚焦高端化智能化绿色化方向，提高制造业“含金量”“含智量”“含绿量”，不断提升发展优势、创新发展动能、优化发展生态。

(责编：孙红丽、高雷)

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