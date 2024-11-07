人民网记者 车柯蒙

9月底以来，党中央、国务院围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等5个方面，加力推出一揽子增量政策。国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示，10月份，全国企业销售收入同比增长的同时，环比较8、9月份分别提高3个和1.3个百分点。增量政策叠加存量政策，正推动经济持续回升向好，有效提振市场信心，增强发展动力。

具体来看，发票数据反映经济运行呈现以下亮点：

一是中西部地区增长较快，部分重点省份支撑明显。10月份，中、西部地区销售收入同比分别增长1.4%和1.7%，较9月份增速分别提高3.2个和1.1个百分点。分区域看，长三角、珠三角地区销售收入同比分别增长1.4%和2.8%，较9月份增速分别提高1.2个和1.3个百分点。分省份看，浙江、广东、四川、河南等经济大省增速相对较快，销售收入同比分别增长4.3%、2.8%、2.9%和2.5%。

二是制造业生产销售提速，高技术及装备制造继续向好。10月份，制造业销售收入同比增长1.3%，较9月份提高2.2个百分点。其中，高技术制造业、装备制造业销售收入同比分别增长8.9%和5.1%，分别高于制造业销售总体增速7.6个和3.8个百分点，拉动作用明显。特别是航空航天器及设备制造业、计算机设备制造业、电子及通信设备制造业等先进制造业发展向好，销售收入同比分别增长24.2%、14%和9.3%。

三是现代服务业持续较快增长，高技术服务加快成长。10月份，科研技术服务业、信息技术服务业、交通运输物流业等现代服务业销售收入同比分别增长14.5%、9.2%和7.3%，均显著高于全国企业销售总体增速。特别是创新要素和新动能要素聚集的高技术服务业销售收入同比增长10.9%，在高基数下保持了两位数较快增长。其中，科技成果转化服务、自然科学研究和试验发展销售收入同比分别增长27.5%和16.2%。

四是部分一线城市二手房交易回暖，资本市场信心提升。9月底以来，国家陆续出台助推房地产市场发展系列增量政策，多地楼市出现回暖。10月份，北京、上海等一线城市二手房市场活跃，二手房销售收入同比分别增长11%和12.8%。此外，股市成交金额放大，带动资本市场服务销售收入同比增长11.1%，较9月份增速提高14.4个百分点，反映投资者信心逐步恢复。

五是设备投资继续回升，消费品以旧换新持续加力。10月份，大规模设备更新持续推进，全国企业采购机械设备金额同比增长5.2%，较9月份增速提高0.2个百分点，其中信息技术服务业、租赁商务服务业采购机械设备金额同比分别增长23.5%和16.6%。各地消费品以旧换新力度持续加大，带动家电家装消费继续快速提升。10月份，零售业销售收入同比增长8%，较9月份增速提高5.4个百分点。其中，电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长43.2%和63.5%；与家装相关的家具零售、卫生洁具零售同比分别增长16.9%和23%，均显著快于9月份增速。

国家税务总局税收科学研究所所长黄立新表示，全国企业销售收入稳定增长，说明党中央、国务院推出的一揽子增量措施正在显效，进一步彰显我国经济韧性强、潜力大。下一步，随着存量和增量政策效应的持续释放，将助推经济回升向好态势进一步稳固。

(责编：孙红丽、高雷)

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