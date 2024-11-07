人民网上海11月7日电 （记者任妍、栗翘楚）“助力中国产业加快转型升级，是我们连续7年参加展会的大方向。”在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，施耐德电气副总裁、中国及东亚区市场部负责人古月接受人民网《人民会客厅·进博时刻》访谈时表示，一直以来施耐德电气致力于通过将全球领先的技术与场景深入融合，推动工业、楼宇建筑、基础设施、数据中心、家居等行业加速迈向数字化与绿色低碳的“双转型”。针对不同细分场景，施耐德电气每年都会推陈出新，为进博会带来更新的产品和解决方案。

据介绍，施耐德电气为本届进博会带来了“未来工业”和“绿色能源管理”两大领域的技术创新，包括覆盖工业全生命周期的数字化解决方案，覆盖“源、网、荷、储”的新型电力系统全场景解决方案。

“今年是施耐德电气进入中国的第37年，我们从最开始的合资建厂，到投入更多本土研发和运营力量，持续强化‘中国中心’建设，如今已形成了研产销一体化的布局和强大的生态系统，更快更好地满足中国市场需求。”古月表示，中国已经成为施耐德电气在全球的第二大市场和全球四大研发基地之一，拥有北京、上海、深圳、无锡、西安五大研发基地，并且布局了23家工厂，7个物流中心，包括两家世界级“端到端灯塔工厂”。

发展新质生产力是当前经济发展的重点任务之一，也是本届进博会所聚焦的热议话题。以“高科技、高效能、高质量”为特征的新质生产力，其实质是创新驱动的数字生产力和绿色生产力。对此，古月表示，施耐德电气致力于推动数字化与绿色低碳“双转型”，与新质生产力方向高度一致。

“我们不仅自身践行，更赋能客户、伙伴、上下游供应商，共同提升商业、生态和社会‘影响力’，携手打造更高效、更绿色的产业生态和社会生态。其中，最重要的驱动力就是创新。”古月表示，在“中国中心”战略下，施耐德电气持续加大在中国的创新投入，在过去的两三年里，在中国落地了一系列世界级的研发中心和实验室。还发起“创赢计划”等联创项目，以自身的技术和经验为中小企业的研发创新赋能。

(责编：孙红丽、高雷)

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