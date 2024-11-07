“抢鲜”预订！80家企业及机构签约第八届进博会
2024年11月07日13:22 | 来源：人民网
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人民网上海11月7日电 （欧阳易佳）11月6日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）参展商联盟大会在国家会展中心（上海）举办。会上，第八届进博会参展商签约仪式顺利举行，80家企业及机构“抢鲜”预订第八届进博会，签约展览面积近5万平方米。
第八届进博会签约的部分展商。人民网记者 许峥摄
据悉，第八届进博会招展工作已于今年7月启动。境外企业积极报名，搭乘“进博快车”，共享中国机遇。
(责编：孙红丽、高雷)
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