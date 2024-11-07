董春芳：见证进博会“大市场”促“展品变爆品”
2024年11月07日13:22 | 来源：人民网
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人民网上海11月7日电 （记者许维娜）11月7日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，优衣库中国品牌总监董春芳做客人民网《进博会客厅》分享了品牌的发展历程以及对进博会影响的参会感受。
“进博会是全球盛事，更是展示科技创新和品牌形象、演绎在华及全球发展成果的最佳平台。”董春芳表示，优衣库连续第五年参展进博会。从最初的“参与者”逐步转变为“拥护者”，如今更是成为进博“常驻者”。在过去几年中，优衣库推出了超过十款首发首展新品以及多款王牌明星展品。借助进博平台的溢出效应，加速推动“展品”转变为“商品”，进而让“商品”升级为“爆品”。
董春芳介绍，今年，展台不仅是一个展示空间，更是一个沉浸式的艺术天地。通过模拟空气锁温动能舱、纳米级纤维万花镜和沉浸式热力成像密道等互动体验，参观者能够近距离感受科技魅力与设计美学。今年参展最大的亮点是推出三大“智慧纤维”面料服装。
“投资中国是战略决策，我们对中国市场充满信心。”董春芳表示，下一步将通过改变新店开业策略、整合实体店和电子商务运营、加强产品组合、强化本地门店管理以及加强品牌建设等措施持续提升增长。同时，将继续携手众多供应链伙伴共创，以国际化视角、高品质要求，助力供应链合作伙伴产业链价值提升，将中国品质的产品带向全球。
董春芳认为，得益于中国市场日益开放包容的营商环境和创新氛围，目前已在中国拥有超过920家直营门店，覆盖超200座城市，为全产业链创造了百万个就业机会，惠及数亿消费者。未来，将通过提质升级的“个店经营”策略，在具有成长潜力的城市开设和升级更多高品质的门店。
(责编：孙红丽、高雷)
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