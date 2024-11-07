人民网北京11月7日电 （记者王震）据央行网站消息，11月6日，中国人民银行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。

座谈会上，中国人民银行党委书记、行长潘功胜深入阐释了当前中国货币政策立场及货币政策框架调整有关考虑，介绍金融业高水平开放及一揽子金融增量政策相关工作进展，听取意见建议，并就各机构关心的问题交流回应。各外资金融机构认为，今年以来中国人民银行在深化金融业改革开放、优化营商环境、完善金融数据跨境流动管理等方面的系列举措取得积极进展。近期出台的一揽子金融增量政策有力推动经济高质量发展，维护金融市场稳定，外资对中国市场的预期和信心明显提升。希望进一步加强政策与市场的沟通互动，持续加力推动各项增量政策落地见效。

潘功胜指出，中国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。特别是一揽子金融增量政策发布实施以来，国内外给予了积极正面评价，有力提振了社会信心。中国人民银行将认真落实党中央、国务院决策部署，把握好经济增速和经济增长质量、内部和外部、投资和消费的动态平衡，继续坚持实施支持性的货币政策，加强与市场沟通，不断提升金融服务质效。稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通，促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，促进经济持续回升向好、金融高质量发展。

汇丰银行、香港东亚银行、渣打银行、花旗银行、新加坡星展银行、日本瑞穗银行、摩根大通银行、法国兴业银行、德意志银行、加拿大蒙特利尔银行、摩根士丹利等11家外资金融机构负责人参会并发言。中国人民银行、国家外汇管理局有关司局和所属单位负责同志参加座谈会。

(责编：王震、高雷)

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