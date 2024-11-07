罗阳奇 王锐

地铁用的弹性车轮、出口德国的货车轮对、东风内燃机车轮箍……走进位于安徽省马鞍山市的宝武集团马钢轨交材料科技有限公司（以下简称“马钢交材”）的展示馆，一件件精美的轮轴产品让人目不暇接，诉说着这家钢铁企业在中国车轮发展史上的辉煌。

“经过60年的发展，我们已经拥有全谱系轨道交通轮轴产品研发、制造能力，产品应用于轨道交通、工程机械、航空航天、国防军事等多个领域，出口全球70多个国家和地区。”马钢交材技术中心首席工程师鲁松骄傲地说。

马钢研发的各类轮轴产品。人民网记者 王锐摄

马钢交材的前身是成立于上世纪60年代的马鞍山车轮轮箍厂，该厂一度改变了中国火车车轮全部依赖进口的局面。

1964年10月11日，《人民日报》头版头条以“我国新建车轮轮箍厂正式投入生产”为题，报道了马鞍山车轮轮箍厂投产的消息，指出“厂里安装的轮箍轧机、车轮轧机、巨大的环形加热炉和水压机等二十多种技术复杂的设备，都是我国首次设计制造成功的新产品。”

一甲子后的今年7月，G6410次复兴号列车驶入长沙南站，稳稳停靠在站台，整车装用的国产高速车轮，实现安全服役60万公里的阶段目标。这组国产高速车轮正是由马钢交材自主设计生产。

“一节高铁车厢重达五十多吨，每一对车轮需要长期承受十几吨的往复循环载荷，还要保证在复杂条件下高速安全运行，与制造普通火车车轮难度不可同日而语。”鲁松表示，由于对性能要求极为严苛，高速车轮的研发生产在国内一度处于空白阶段。

2008年，见证中国速度不断刷新的马钢，开始了高速车轮国产化项目。“依托马钢完整的产业链，我们对车轮的钢铁冶炼、材料设计、智能制造、检测评价等环节，进行了全流程的创新研究。”鲁松说。

2010年，马钢研发的D1高速车轮在时速200—250公里和谐号动车组上实现小批量装车试验，完成了64万公里运用考核。2017年1月，马钢时速350公里高速车轮获得CRCC（中铁检验认证中心）认证，成为国内第一家具备高速车轮商业化资质的企业，中国在高速车轮产品和技术上实现了完全自主可控。

眼下，马钢正在着手时速400公里高速车轮的研发工作。面对未来，鲁松充满信心：“我们的目标就是成为轮轴产业的领军企业，让更多中国高铁穿上国产‘跑鞋’！”

(责编：王震、陈键)

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