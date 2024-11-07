北京时间11月7日，在西班牙巴塞罗那举办的2024年全球智慧城市大会上，深圳市荣获“城市大奖”，充分彰显了中国在智慧城市建设方面的卓越实力和巨大潜力。

深圳获“世界智慧城市”大奖。（受访者供图）

据了解，全球智慧城市大会是专注于城市和社会智慧化发展及转型的主题展会，自2011年以来已连续举办十四届。大会设立了世界智慧城市大奖，包括“城市大奖”“创新大奖”“项目类大奖”和“领导力大奖”4大类别奖项。其中，“城市大奖”每年全球只能有一座城市获得，是大会设立的最高荣誉。大奖经由国际和区域机构权威人士组成的专家层层专业评选得出,专业度高。

深圳此次申报参评的“智慧城市建设综合方案”紧扣“建设新型智慧城市标杆，让城市更智慧生活更美好”主题，不仅融合了以人为本的智慧城市建设理念，还汇集了多个亮点案例。大会认为，深圳在使能技术、出行、能源与环境、治理、产业与经济、宜居和包容、安全与应急和基础设施与建设等关键领域，全面展现其创新成果和优秀解决方案，并以其独特的城市建设理念、基础和格局，打造了一个智能且充满人文关怀的数字化城市。

据了解，深圳市下一步将持续深化智慧城市建设，打造一个更加温暖、更加包容、更加令人向往的城市。同时，深圳也将进一步加强智慧城市领域国际交流与合作力度，在向国际先进城市学习借鉴的同时，也会更加注重推动深圳优秀解决方案向全球推介，努力成为中国乃至全世界智慧城市发展的展示窗口。

(责编：董童、李源)

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