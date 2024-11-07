原标题：AI大模型应用落地 中国联通护航“医”路健康

“据统计，在今天，全球人口平均寿命为71.6岁，仅仅在100年前，这一数字还只是31岁，这令人叹为观止的进步和许多因素有关，而其中一个无法忽视的原因，是医学的进步和外科的兴起。”

这是纪录片《手术两百年》的开篇语。医学，是人类创造的最伟大的技艺，更是人类善良情感的一种表达。随着时代的进步和科技的发展，现代医学与信息技术进一步完美结合，中国联通智慧医疗更是以前所未有的速度改变着我们的健康和生活方式——

就医体验差、预约挂号难、排队时间长？现在完全可以线上挂号、分级诊疗、电子病历；

野外急救难度大？联通智慧急救车能够利用5G推动急救过程前移，实现“上车即入院”；

传染病筛查好似大海捞针？如今“大数据+医疗”赋能主动健康……

数据要素× 赋能全国2000余所医疗机构

近日，由国家数据局等15个部委联合主办的2024年“数据要素×”大赛全国总决赛颁奖仪式在北京落下帷幕，中国联通助力打造的“中山三院鼻窦炎精准分型及治疗项目”“京通健康大数据平台”在全国数据要素×大赛“医疗健康赛道”总决赛中分别荣获二等奖和三等奖。

“中山三院鼻窦炎精准分型及治疗项目”聚焦以数据要素赋能慢性鼻窦炎精准分型及治疗，收集了全国24家不同层次医院的2万张病理玻片数据，训练多模态慢性鼻窦炎智能病理亚型诊断系统，指导后续个体化的治疗与随访。同时基于5G智能辅助诊断云平台，实现显微镜图像及数字化全玻片图像上传识别后辅助诊断，兼顾基层、三甲医院及远程会诊使用。最终，建立起具有国际影响力的慢性鼻窦炎“产-学-研-医-用”疾病全链条协同诊疗与转化平台。

“京通健康大数据平台”则按照国家与北京市的卫生健康信息化建设标准，平台覆盖了2628个数据要素、257家医院，打造了20余个场景、100余个模型，集成了多项医疗行业跨领域数据，最终形成高效互联、集成共享、安全可靠、融合开放的建设目标，实现了数据分析与生产平台的分离，利用数据分析及模型算法为医疗领域提供前瞻性预测和决策支持，取得了成本降低20%和效率提高50%的优异成果，其创新性设计和多元化服务模式为其他城市和地区提供了可借鉴的范例，真正做到惠民、惠医、惠政。

此外，中国联通在上海和重庆助力打造的“大数据+AI赋能医保智慧监管的实践与创新”“医保数据赋能精准服务”两项目也分获2024全国智慧医保大赛（全国总决赛）一等奖和三等奖，展现出联通在智慧医疗领域的多元化探索。截至目前，中国联通依托云网融合、数智一体的医疗云和数据湖基座，成功打造了全国大型民生工程50余个，为北京协和医院、中山三院等2000余家医疗机构提供数智服务。

AI+医疗 让智慧医疗触手可及

5月30日，在联合国国际电信联盟发起的人工智能向善全球峰会上，发布了“创新扩大影响：‘人工智能惠及人类’应对可持续发展目标的挑战”创新AI案例集。中国联通“元景大模型（医疗）”入选创新AI案例集，其快速处理和分析医疗数据的能力，可为医生提供更准确、更及时的诊断建议，避免因人为因素导致的误诊和漏诊，从而提升区域整体医疗服务质量。另一方面，基于元景医疗大模型实现自动化、智能化诊断，可以解决医疗设备、医疗资源不均衡的难题，减少因地域差异造成的医疗资源不均衡，促进全球范围内的健康公平。目前，中国联通“元景大模型（医疗）”已在南方医科大学南方医院、浙江省疾控监测预警与应急指挥平台应用落地。

在湖北武汉亚心总医院药学部，5台高约1.5米、形似冰箱的“AI物流机器人”正在忙碌地“跑腿”送药。在这里，给手术室里的医生送器械，给护士站配送药品，还有运送医疗垃圾等工作，已全部都由这些“聪明”的小家伙负责。

亚心总院的AI物流机器人由湖北联通携手合作伙伴及院方共同研制，装有超声波、激光、探视头、光学等多种传感器，不仅能避让行人、自己开门、搭乘电梯，还能防止黑客入侵，保障医院数据安全。此外，医院走廊、路口、门、电梯等部位都安装了环境感知模块，通过5G网络实时通报给机器人。当机器人来到门口或电梯口时，电梯或门就能“认出”它并自动开门。“在同类型医院，每天至少需10人专门负责送药，而AI物流机器人承载量大、精准高效、消毒方便，现在医院的送药工作已由机器人‘包’了。”亚心总院药学部熊主任介绍,“亚心总院现有8台AI物流机器人，5台负责送药，1台运送手术器械、1台回收污染物、1台运送消毒物品。至今，单台机器人每天约执行21次运输任务。”

中国联通还将AR头戴式摄像机技术运用于重症病房远程会诊中——专家无须到达现场，病区内医师穿戴AR眼镜设备，通过5G+AR的高清晰、全方位的视频画面实时传输，将病区实景和病人生命体征实时传输至会诊指挥中心或专家手机、电脑端。通过眼镜内置的“微屏幕”及“嵌入式麦克风”，讨论病情并确定会诊结果，使会诊专家达到“见屏如面”的会诊效果。

智慧急救 争分夺秒开展生死营救

位于前门西大街的北京急救中心，是目前中国最大的院前急救系统，这里每天会接到近万个急救电话，每一通电话都如弦上的箭，直指这里；每一次接听，都关乎生命的尊严与价值。在这个至关重要的通讯网络背后，是北京联通以7×24小时专人服务、后台维护侧核心网全年监测、120保障服务团队共同铸造的坚强后盾。不仅如此，中国联通的“5G智慧急救” 自研产品更为现代急救体系注入了新的活力。

“急救车还在路上，患者的所有生命体征数据就已显示在医院急诊的大屏上；医护人员在急救车上对患者进行抢救，科室专家于院内对急救进行远程指导……”这是2022年北京冬奥会延庆赛区应急演练中的一幕。

抢救心肺复苏伤者的黄金时间是在6分钟之内，如何让患者从挂断120急救电话的一刻起就能得到科学有效的救治指导，成为检验现代急救系统和一个地区应急反应能力的重要内容。这时，联通“5G智慧急救”可以大大提高伤者生还的希望。

早在2019年，中国联通就发布了5G智慧急救场景化产品并解析了5G智慧急救的重要作用——通过中国联通定制化的5G智能急救网关可以支持患者生命体征的远程实时监测，超高清视频实时会诊，保障CT、DR、超声、核磁等高清图像快速无卡顿上传，实现远程实时会诊、高清视频或AR远程实时指导；利用5G推动急救过程前移，实现“上车即入院”。

近日，家住兴安盟科右中旗的刘大爷突发胸痛并伴有出汗症状，科右中旗人民医院在接诊后初步诊断为心肌梗死，考虑救治权威性和专业性，便立即与上级三甲医院——兴安盟人民医院胸痛中心联系，依托中国联通建设的兴安盟5G+急危重症区域急救指挥平台，实现市医院与县医院上下级联动的“双绕行”急诊绿色通道，争分夺秒让刘大爷转危为安。

在全国各地，联通智慧急救产品都得到了广泛的应用并不断迭代升级。2024年，中国联通以自研产品5G智慧急救平台为基础，整合资源、上下联动、突出第一时间为总纲，为湖南省构建全省一张网、一朵云、一个平台的5G智慧急救云平台，实现全省一盘棋统一标准，统一建设模式。目前平台已实现120急救指挥调度和院前急救系统功能，已完成96台急救车、15个调度中心、22个急救分站、39家医院的对接，全面建设高效率、全时空的救治体系，有效推动了全省大部分医院的急诊急救信息共享，远程协同救治和危重疾病早期救治成效显著，救治效率大幅提升。

“大数据+医疗” 开拓传染病防控新范式

10月7日早上8时，海南省传染病多点触发监测预警平台向海南省海口市定安县疾控中心推送了一例登革热疑似病例预警信息，该信息是平台运用传染病监测预警模型对就诊信息自动筛查后发现的10月5日漏诊案例。预警信息送达后，两地疾控中心立即与就诊医院联系，要求进行登革热抗原抗体检查。当日，该名患者确诊登革热，医院对其进行了隔离治疗，疾控中心立即开展流行病学调查处置，有效防止登革热在海南传染扩散。

海南省传染病多点触发监测预警平台是海南联通承建的海南省传染病监测预警和应急指挥项目成果。该项目是海南自由贸易港“封关运作”压力测试的重点内容之一，按“全省一盘棋、全岛同城化”要求，基于大数据、大模型、AI人工智能等技术，建立“5+X+N”智慧化、多点触发、分级警报的预警机制，对全球、国内及海南自贸港发生的重点传染病流行趋势、输入风险、致病因素、患病风险和暴发流行风险进行监测，实现监测关口前移，多部门协同处置信息闭环，有力支撑突发传染病和公共卫生事件第一时间应急响应和指挥决策。

健康所系，性命相托。医疗承载了保障人民健康、守护生命的重任。中国联通持续推进网络向新、技术向新、服务向新，将新质生产力应用到智慧医疗体系建设的方方面面，以数智力量护航民生幸福。

(责编：曹淼、李源)

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