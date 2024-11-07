原标题：陈平率湖北代表团赴上海参加第七届进博会

11月4日至5日，副省长陈平率湖北代表团赴上海参加第七届中国国际进口博览会，出席大会开幕式，参加北欧企业圆桌会并致辞，参观湖北综合形象展区。

陈平表示，近年来，湖北坚持以高水平开放促进高质量发展，奋力推进中国式现代化湖北实践，是动能强劲的产业重地、通达全球的枢纽要地、经贸交流的合作高地、宜居宜业的理想之地。湖北与北欧各国务实合作起步早、成果多、潜力大，正打造中国北欧开放合作新枢纽、贸易投资新高地、交流互鉴新窗口。欢迎北欧各国积极参与中国式现代化湖北实践进程，拓展绿色转型、信息技术、数字经济、人工智能、新能源等领域合作。诚邀更多北欧朋友利用好单方面免签政策机遇，来湖北经商、旅游、留学。

本届进博会以“新时代，共享未来”为主题，共有152个国家、地区和国际组织参加国家展和企业展。湖北综合形象展区占地面积810平方米、历年最大，30家优势产业企业、20余家老字号企业参展，多维展示湖北的文化底蕴、市场活力、产业优势和发展成就。（记者李朝霞 刘天纵）

(责编：董童、李源)

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