原标题：聚焦第七届中国国际进口博览会 | 北欧企业相约进博 共享湖北新机遇

11月5日，第七届中国国际进口博览会在上海开幕。期间，商务部、湖北省政府在上海共同召开了北欧企业圆桌会。

本次圆桌会有来自瑞典、挪威、丹麦、冰岛等国家的驻华大使和近40家北欧国家企业及商协会代表参加。其中，不少外商都是湖北的老朋友。来自瑞典的列车连接系统企业丹纳，2003年落户湖北后，一直深耕轨道交通领域。这次来到进博会，企业希望能在国内打开更多市场。

瑞典丹纳列车连接系统（上海）有限公司丹纳中国总经理李雯表示：“借助进博会的平台，对中国宏观的市场的发展、商机，增进了很多了解，也加强了在中国投资公司的信心。”

近年来，欧洲一直稳居湖北第二大进出口市场。今年以来，湖北与北欧五国贸易额同比增长13.9%，截至目前，北欧五国在湖北直接投资6.3亿美元。与会嘉宾认为，湖北与北欧各国经贸合作互补性强、潜力大。北欧企业在绿色低碳、智能制造等领域具有领先优势，与湖北新质生产力发展高度契合；湖北不断扩大高水平开放，这将为各国企业在华发展提供更多机遇。

芬兰Konepaja Heina Oy中国区副总经理杨柯楠表示：“我们会在未来的18个月计划可能会在湖北，开一个客户服务中心，充分利用湖北省的地理区位和交通优势，能够更好地辐射我们华中地区的客户。”

格兰富大中华区总裁马克漫表示：“对于格兰富来说，湖北无疑是一个重要的区域市场，我们希望继续为湖北的支柱产业提供服务，与当地合作方共同在工业、建筑、市政等方面全方位合作。”

挪威芙丝中国市场负责人钟浩表示：“我们看重湖北非常丰富的自然环境，希望能够引入更多的品类、更多的生产线，提高整个工厂的运营效率。”

自2018年以来，湖北已成功举办5届中国—北欧经贸合作论坛，已促进40多家北欧企业深耕湖北市场，共签订关联项目近百个，金额超1600亿元。未来，湖北还将继续与北欧深化交流、探讨合作、共谋发展。

湖北省商务厅厅长龙小红表示：“我们也希望能够与北欧国家在绿色低碳、智能制造、数字经济、人工智能、新能源发展等方面，进一步深入交流互动，持续深化贸易投资合作，共同推动技术进步和产业升级。”（长江云新闻记者 沈雅洁 张君妍 曹文超 李琨）

(责编：董童、李源)

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