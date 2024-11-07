人民网北京11月7日电 （记者夏晓伦）“当前，人工智能正在推动自动化技术深入各行各业。人工智能的发展，使自动化系统适应环境的变化进行自主决策，为自动化技术带来广阔发展空间。要把握人工智能和自动化发展方向，把中国的自动化技术推向更高层次。”中国工程院院士，中国自动化学会会士、理事长郑南宁在近日召开的2024中国自动化大会上表示。

中国工程院院士，中国自动化学会会士、副理事长于海斌表示，制造业智能化发展前景和空间巨大，应发挥海量制造数据的优势，实现知识和业务流程自动化和智能化，满足设计制造一体化、柔性制造、绿色制造等关键需求。

中国自动化学会副秘书长、中国钢研副总工程师孙彦广表示，针对冶金流程网络化建模难、多目标优化求解难和不确定场景自适应难三大难题，发挥中国钢研多方优势，信息物理深度融合，数据知识双轮驱动，打造冶金流程优化大模型。

据介绍，中国钢研“冶金流程优化大模型”采用检索增强生成、微调、预训练、偏好对齐、大模型智能体接入与协同、提示词工程、知识图谱等关键技术，汇聚专业文献、冶金机理专业模型，产品标准、工艺路径、操作规程以及协同规则等，发挥语言大模型语义理解和内容生成优势，通过感知、认知、决策、控制类智能体协同，支撑钢铁知识问答、流程解析优化、生产计划排程、作业动态调度和能源协同管控五大类场景和300多个子应用场景，可自动生成冶金流程精准设计和精益管控解决方案。

本次大会还设置“智向未来”自动化与人工智能创新成果展，10余家企业聚焦创新成果和未来集群布局，展出了光学运动捕捉系统、四足机器人、双足机器人等新品。

(责编：罗知之、高雷)

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