人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

油价年内第9次下调 国际油价短期运行波动性较强

2024年11月07日14:53 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月7日电 （记者杜燕飞）按照现行成品油价格形成机制，自11月6日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低145元和140元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别下调0.11元、0.12元、0.12元。

至此，国内油价迎来年内第9次下调，国内油价呈现“8涨9降4搁浅”格局。除海南和西藏外，其他地区92号汽油价格维持在“7元时代”。据测算，以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主加满一箱92号汽油少花5.5元。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（10月23日至11月5日），国际油价震荡下降。国家发展改革委价格监测中心预计，短期内国际油价运行波动性仍然较强。一方面需求乏力仍将对油价产生抑制，另一方面中东地缘政治紧张局势未根本缓和。

下一轮成品油调价窗口将于11月20日24时开启。隆众资讯成品油分析师李彦在接受人民网记者采访时表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调趋势。展望后市，近期“欧佩克+”再次将增产计划延期，国际油价上探动力增强，预计下一轮成品油价格上调概率较大。

金联创成品油分析师王延婷告诉人民网记者，考虑到近期原油价格震荡走高，进入下一轮成品油调价周期后，原油变化率将转为正向发展。短期内国际原油价格将维持高位波动，原油变化率将延续发展，下一轮成品油价格上调概率较大。

附：各地92号汽油最高零售价格

海南海口：92号汽油8.55元/升

西藏拉萨：92号汽油8.32元/升

云南昆明：92号汽油7.58元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.58元/升

贵州贵阳：92号汽油7.57元/升

四川成都：92号汽油7.54元/升

重庆：92号汽油7.51元/升

广西南宁：92号汽油7.5元/升

广东广州：92号汽油7.46元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.46元/升

湖北武汉：92号汽油7.45元/升

北京：92号汽油7.44元/升

河南郑州；92号汽油7.44元/升

甘肃兰州：92号汽油7.44元/升

河北石家庄：92号汽油7.43元/升

天津：92号汽油7.43元/升

江苏南京：92号汽油7.41元/升

浙江杭州：92号汽油7.41元/升

安徽合肥：92号汽油7.4元/升

福建福州：92号汽油7.4元/升

山东济南：92号汽油7.4元/升

吉林长春：92号汽油7.4元/升

上海：92号汽油7.4元/升

江西南昌：92号汽油7.4元/升

青海西宁：92号汽油7.4元/升

湖南长沙：92号汽油7.39元/升

山西太原：92号汽油7.39元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.37元/升

宁夏银川：92号汽油7.34元/升

陕西西安：92号汽油7.33元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.24元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
地方政府发挥独特优势 助力乡村振兴发展
　　人民网北京11月7日电 （记者夏晓伦）在江西省修水县西港镇占坊村的数字农业产业园内，一家农业企业生产车间一片繁忙景象，一条条生产线正在有序运转。“我们种植、加工、销售全部采用数字化管理，大大提高了生产效率和产品品质。…
财经观察：三个关键词透视中国经济“积极信号”
　　今年以来，中国经济走势备受关注。 近期，随着一揽子增量政策加力推出，中国经济不断释放出“积极信号”：国际机构频频“唱多中国”，国内楼市、股市回暖，多个景气度指标回升…… “上调”——多家国际机构上调中国经济增速 国际货币基金组织（IMF）上调中国今明两年经济增速。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部