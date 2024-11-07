人民网北京11月7日电 （记者杜燕飞）按照现行成品油价格形成机制，自11月6日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低145元和140元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别下调0.11元、0.12元、0.12元。

至此，国内油价迎来年内第9次下调，国内油价呈现“8涨9降4搁浅”格局。除海南和西藏外，其他地区92号汽油价格维持在“7元时代”。据测算，以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主加满一箱92号汽油少花5.5元。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（10月23日至11月5日），国际油价震荡下降。国家发展改革委价格监测中心预计，短期内国际油价运行波动性仍然较强。一方面需求乏力仍将对油价产生抑制，另一方面中东地缘政治紧张局势未根本缓和。

下一轮成品油调价窗口将于11月20日24时开启。隆众资讯成品油分析师李彦在接受人民网记者采访时表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调趋势。展望后市，近期“欧佩克+”再次将增产计划延期，国际油价上探动力增强，预计下一轮成品油价格上调概率较大。

金联创成品油分析师王延婷告诉人民网记者，考虑到近期原油价格震荡走高，进入下一轮成品油调价周期后，原油变化率将转为正向发展。短期内国际原油价格将维持高位波动，原油变化率将延续发展，下一轮成品油价格上调概率较大。

附：各地92号汽油最高零售价格

海南海口：92号汽油8.55元/升

西藏拉萨：92号汽油8.32元/升

云南昆明：92号汽油7.58元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.58元/升

贵州贵阳：92号汽油7.57元/升

四川成都：92号汽油7.54元/升

重庆：92号汽油7.51元/升

广西南宁：92号汽油7.5元/升

广东广州：92号汽油7.46元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.46元/升

湖北武汉：92号汽油7.45元/升

北京：92号汽油7.44元/升

河南郑州；92号汽油7.44元/升

甘肃兰州：92号汽油7.44元/升

河北石家庄：92号汽油7.43元/升

天津：92号汽油7.43元/升

江苏南京：92号汽油7.41元/升

浙江杭州：92号汽油7.41元/升

安徽合肥：92号汽油7.4元/升

福建福州：92号汽油7.4元/升

山东济南：92号汽油7.4元/升

吉林长春：92号汽油7.4元/升

上海：92号汽油7.4元/升

江西南昌：92号汽油7.4元/升

青海西宁：92号汽油7.4元/升

湖南长沙：92号汽油7.39元/升

山西太原：92号汽油7.39元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.37元/升

宁夏银川：92号汽油7.34元/升

陕西西安：92号汽油7.33元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.24元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站

(责编：罗知之、高雷)

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