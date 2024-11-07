油价年内第9次下调 国际油价短期运行波动性较强
人民网北京11月7日电 （记者杜燕飞）按照现行成品油价格形成机制，自11月6日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低145元和140元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别下调0.11元、0.12元、0.12元。
至此，国内油价迎来年内第9次下调，国内油价呈现“8涨9降4搁浅”格局。除海南和西藏外，其他地区92号汽油价格维持在“7元时代”。据测算，以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主加满一箱92号汽油少花5.5元。
据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（10月23日至11月5日），国际油价震荡下降。国家发展改革委价格监测中心预计，短期内国际油价运行波动性仍然较强。一方面需求乏力仍将对油价产生抑制，另一方面中东地缘政治紧张局势未根本缓和。
下一轮成品油调价窗口将于11月20日24时开启。隆众资讯成品油分析师李彦在接受人民网记者采访时表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调趋势。展望后市，近期“欧佩克+”再次将增产计划延期，国际油价上探动力增强，预计下一轮成品油价格上调概率较大。
金联创成品油分析师王延婷告诉人民网记者，考虑到近期原油价格震荡走高，进入下一轮成品油调价周期后，原油变化率将转为正向发展。短期内国际原油价格将维持高位波动，原油变化率将延续发展，下一轮成品油价格上调概率较大。
附：各地92号汽油最高零售价格
海南海口：92号汽油8.55元/升
西藏拉萨：92号汽油8.32元/升
云南昆明：92号汽油7.58元/升
辽宁沈阳：92号汽油7.58元/升
贵州贵阳：92号汽油7.57元/升
四川成都：92号汽油7.54元/升
重庆：92号汽油7.51元/升
广西南宁：92号汽油7.5元/升
广东广州：92号汽油7.46元/升
黑龙江哈尔滨：92号汽油7.46元/升
湖北武汉：92号汽油7.45元/升
北京：92号汽油7.44元/升
河南郑州；92号汽油7.44元/升
甘肃兰州：92号汽油7.44元/升
河北石家庄：92号汽油7.43元/升
天津：92号汽油7.43元/升
江苏南京：92号汽油7.41元/升
浙江杭州：92号汽油7.41元/升
安徽合肥：92号汽油7.4元/升
福建福州：92号汽油7.4元/升
山东济南：92号汽油7.4元/升
吉林长春：92号汽油7.4元/升
上海：92号汽油7.4元/升
江西南昌：92号汽油7.4元/升
青海西宁：92号汽油7.4元/升
湖南长沙：92号汽油7.39元/升
山西太原：92号汽油7.39元/升
内蒙古呼和浩特：92号汽油7.37元/升
宁夏银川：92号汽油7.34元/升
陕西西安：92号汽油7.33元/升
新疆乌鲁木齐：92号汽油7.24元/升
备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站
分享让更多人看到
推荐阅读
- 地方政府发挥独特优势 助力乡村振兴发展
- 人民网北京11月7日电 （记者夏晓伦）在江西省修水县西港镇占坊村的数字农业产业园内，一家农业企业生产车间一片繁忙景象，一条条生产线正在有序运转。“我们种植、加工、销售全部采用数字化管理，大大提高了生产效率和产品品质。…
- 评论
- 关注