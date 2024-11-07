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财经观察：三个关键词透视中国经济“积极信号”

人民网记者 王震
2024年11月07日14:56 | 来源：人民网
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今年以来，中国经济走势备受关注。

近期，随着一揽子增量政策加力推出，中国经济不断释放出“积极信号”：国际机构频频“唱多中国”，国内楼市、股市回暖，多个景气度指标回升……

“上调”——多家国际机构上调中国经济增速

国际货币基金组织（IMF）上调中国今明两年经济增速。

当地时间11月1日，IMF发布《亚太地区经济展望》指出，中国今明两年的经济增速预期分别为4.8%和4.5%，比该机构4月份的预测分别高0.2和0.4个百分点。

值得注意的是，此次报告发布，IMF并未考虑到中国近期宣布的一系列刺激政策，预计“这些措施可能会支持增长”。

公开报道显示，此前高盛、瑞银证券、野村证券等多家外资机构也纷纷上调中国经济增长预期。

高盛在报告中指出，由于中国最近宣布了刺激计划以支撑经济增长，将本年度中国GDP增长率的预测值由4.7%上调至4.9%。瑞银证券预计四季度中国财政支持规模将超出预期，将全年经济预期上调至4.8%。野村证券则将中国增长预期由4.5%提升至4.6%。

“回升”——多个经济景气度指标回升向好

——时隔5个月，制造业PMI重新升至扩张区间。

最新发布的中国采购经理指数（PMI）显示，10月份，制造业PMI为50.1%，非制造业商务活动指数为50.2%，综合PMI产出指数为50.8%，比上月分别上升0.3个、0.2个和0.4个百分点，均位于临界点以上。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，中国经济景气水平继续回升向好。

——10月中国物流业景气度回升，需求保持增长。

中国物流与采购联合会发布数据显示，10月中国物流业景气指数为52.6%，较上月回升0.2个百分点。

分行业看，铁路运输业务总量指数、邮政快递业务总量指数和装卸搬运业务总量指数均呈现环比增长；航空运输业务总量指数为56.6%，高位趋稳；水上运输业务总量指数仍处于低位水平。

——四季度小微经营者信心指数提升。

近日，北京大学企业大数据研究中心联合多家机构发布《2024年三季度调查报告暨四季度小微经营者信心指数》显示，得益于一揽子增量政策推出，小微经营者对第四季度的信心指数跃升至51.0%，重返乐观区间。

报告同时指出，小微经营者的经营状况总体呈现缓和复苏态势，营收环比回升，现金流维持时间较上季度与去年同期均有增长。

“活跃”——国内股市、楼市活跃度明显提升

从一些重点监测的企业经营状况看，近期，无论是传统行业还是新兴行业，景气度均有提升。特别是股票市场和房地产市场也都出现反弹，市场活跃度明显提升。

为提振资本市场，9月24日，央行宣布将创设新的货币政策工具；10月10日，证券、基金、保险公司互换便利顺利落地；10月18日，股票回购增持再贷款正式推出……

数据显示，9月沪深股市股票成交量大幅增长32.7%，而此前8月份成交量下降15.3%。9月下旬以来，外资净购入境内股票总体增加，外资配置人民币资产的意愿进一步增强。

楼市也在释放积极信号，罕见出现“银十”超“金九”。

降低存量房贷利率等房地产政策出台后，不少城市房地产主要指标表现出积极变化，一手房看房量、签约量明显增加，二手房交易量上升。

住房城乡建设部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月份全国商品房成交量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后，首次实现增长。其中，广州、深圳、南京、宁波、大连、东莞等城市新房成交量同比增幅超过30%，北京、上海、深圳、杭州等城市二手房成交量同比增长超过50%。

(责编：陈键、高雷)
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