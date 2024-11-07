第七届中国国际进口博览会11月5日至10日在上海举办。本届进博会企业展继续保持36万多平方米的超大规模，共有129个国家和地区的3496家展商参加。作为进博会的“老朋友”，跨国药企赛诺根再次亮相本届进博会。

谈及对本届进博会的感受，赛诺根亚太公共事务总监David Philip Scieszka博士直言，进博会开放、创新的氛围让他印象深刻，“来自世界各地的创新科技产品在这里汇集，很多是我们之前所未见到，进博会成为很多企业首发新品的大舞台。”

赛诺根展台（受访者供图）

今年，本届进博会有一批代表新质生产力发展方向的展品首发首展，涵盖高端装备、新材料、海洋工程装备、生物技术、先进农业技术等诸多科技前沿领域。赛诺根与哈佛大学联合研发的睡眠与寿命优化剂就是其中的典型代表。据Scieszka博士介绍，赛诺根与哈佛联合开发的突破性技术可以显著抑制睡眠不足带来的机体氧化损伤，在实验中让缺乏睡眠的试验动物寿命缩短幅度从60%减少至5%以下。

作为创新生物制药公司之一，赛诺根近几年来持续发力衰老干预领域，与包括哈佛大学、梅奥诊所在内的全球顶尖科学家们在基础研究和临床转化层面深度合作，搭建了衰老医学领域的最大规模跨国科研及产业协作联盟。今年，国药赛诺根与泛华集团达成合作，以瑞拓龄为契机，共同推动本土衰老干预等关键健康产业的发展，给国内消费者带来健康选择。

国药赛诺根与泛华集团达成合作（受访者供图）

“搭乘‘进博快车’，帮助我们开启进入中国市场的机遇之门，同时加速衰老干预创新成果落地中国。我们将在第七届进博会上继续展示衰老干预领域的最新研发成果，充分利用进博会的全球影响力，进一步激发我们的创新活力，寻找与中国各方的合作机遇，一起致力于中国衰老干预产业的建设发展。”Scieszka博士表示。

(责编：曹淼、李源)

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