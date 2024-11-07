11月6日，由国家市场监督管理总局主办的第十七届“一带一路”生态农业与食品安全论坛在上海举行，伊利集团副总裁徐克受邀参加该论坛，围绕“以‘质’致远，提升国民营养健康水平”议题作交流分享，为加快推进国民营养健康事业贡献智慧与方案。

伊利集团副总裁徐克受邀参加进博会主题论坛。（受访者供图）

徐克在论坛上详细阐述了伊利近年来通过深耕全球奶源资源、整合全球创新资源、汇聚全球智造资源、拓展全球市场资源，用全球优质资源打造一杯好奶的领先举措与成果。他表示：“伊利把国际化视为企业发展的重要战略，不断整合全球优质资源加速奶业新质生产力的形成，始终以更高品质的产品和服务回馈消费者。”

多年前，伊利就开始沿全球黄金奶源带布局，相继在亚洲、欧洲、大洋洲、美洲等地区打造了全球资源网。在海外，伊利在新西兰拥有大洋洲乳业和威士兰两个生产加工基地；在国内，伊利在内蒙古、黑龙江等省份建设精品奶源基地。依托国内和新西兰双核心奶源基地，伊利不断夯实自身的奶源优势，推动中国乳业健康可持续发展。

伊利在第七届进博会上展出多品类全球健康产品。（受访者供图）

“创新是推动新质生产力发展的核心，也是奶业满足国民营养健康需求的关键。”徐克表示，伊利高度重视奶业的科技创新，在全球布局了15个创新中心，汇聚全球力量，开展“从一棵草到一杯奶，再到一块奶酪”的全产业链技术攻关。在上游，伊利在行业内率先启动“良种牛品质升级工程”，建立了奶牛育种数据库。在中游，伊利的乳铁蛋白定向保护技术，将常温纯牛奶乳铁蛋白保留率由10%提高到超90%。在下游，伊利开展全生命周期消费者营养需求研究，打造了满足全人群、全生命周期、全消费场景的高品质产品，在消费市场迅速“出圈”，收获消费者的一致好评。

伊利数智化布局领跑行业。（受访者供图）

此外，伊利已完成贯穿产业链上中下游的全链数智化布局。在上游，伊利利用大数据、智能化打造的“智慧牧场”，提高养殖效率以及原奶的品质；在中游，建设“智能工厂”，让生产过程实现可视化、可数据化；在下游，伊利运用数智化创新手段，随时倾听消费者的声音，不断研发、推出新产品，满足消费者多元化营养需求。伊利在数智化赛道的一系列举措，实现了数字新技术与产业链核心业务深度融合，为产业发展持续注入新能量。

为服务全球消费者，伊利持续聚焦东南亚，并同步探索非洲及中东市场。伊利旗下Joyday 冰淇淋在泰国、印尼建立海外基地，并在坦桑尼亚第一大城市达累斯萨拉姆Shoppers等65家主流商超上市。2024年，伊利在美国洛杉矶上市了液态奶、奶粉、冷饮、黄油等多品类的产品。目前，伊利产品远销60多个国家和地区。

(责编：董童、李源)

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