11月7日，欧姆龙健康医疗（中国）有限公司（以下简称“欧姆龙”）在进博会展台上召开2024新品发布会。本次活动发布了一系列创新产品，以展示欧姆龙在健康管理领域的前沿技术与深厚积累。

欧姆龙健康医疗在进博会展台上隆重召开2024新品发布会。（受访者供图）

在开幕致辞中，欧姆龙健康医疗副总经理远藤誉之指出，欧姆龙深耕中国市场多年，始终关注消费者日益变化的健康需求，并以此为导向不断创新。在血压计领域，欧姆龙的产品从最初的单一测量功能，发展为兼顾高血压并发症预防的多功能设备；在呼吸领域，针对COPD（慢性阻塞性肺疾病）和哮喘等慢性病患者，欧姆龙推出了更具人性化设计和便捷操作的新型制氧机和鼻部冲洗器，全方位守护慢病患者的心肺健康。

心血管商品事业部部长赵娜详细介绍了循环系列新品，包括一次测量即可同时完成血压监测和提示房颤风险的“智律波”房颤血压计、可同时测量血压和心电的心电血压计，以及低痛采血、高精度监测的全新血糖仪。随后，APP企画部部长单喆分享了OMRON Plus APP的最新功能。该应用不仅具备房颤的SOP管理功能，还整合了ChatGPT智能助手和智能通信盒子。欧姆龙软硬件的解决方案为用户提供了便捷且个性化的健康管理体验，助力实现心脑血管事件的“零”发生。

呼吸器商品事业部副部长漆雨知则分享了关于制氧机和鼻部冲洗器的市场洞察和研发背景，针对慢阻肺患者的家庭氧疗习惯，新款制氧机在外观、操作和养护上提升了舒适感和便捷性；而鼻部冲洗器则满足了哮喘和鼻炎患者轻松洗鼻的需求。设计部课长贺冰清介绍了背后的设计理念，展示了欧姆龙以人为本的设计哲学，进一步赢得在场嘉宾的关注与期待。值得一提的是，“智律波”房颤血压计及全新制氧机系列均荣获2024年度日本优良设计奖，凭借其创新技术和人性化设计在组委会中获得一致好评。展会现场的新品展示区也吸引了众多观众前来体验和咨询。

欧姆龙健康医疗（中国）有限公司董事·总经理陈禕晓表示，进博会为欧姆龙提供了一个直观展示最新产品和技术的平台。未来，欧姆龙将秉持“Going for ZERO预防医疗，让世界更健康”的愿景，继续助力“健康中国2030”的目标，实现将真正满足中国消费者需求的健康医疗产品和服务，以更快的速度带入更多中国家庭。

(责编：曹淼、李源)

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