人民网北京11月7日电 （记者夏晓伦）在江西省修水县西港镇占坊村的数字农业产业园内，一家农业企业生产车间一片繁忙景象，一条条生产线正在有序运转。“我们种植、加工、销售全部采用数字化管理，大大提高了生产效率和产品品质。”该公司总经理说。

据了解，占坊村是修水县委统战部的挂点帮扶村。近年来，修水县委统战部探索建立“统战+”模式，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛、资源丰富等优势，助力乡村振兴发展。

近年来，全国各地积极探索多种路径与模式，致力于推动乡村在产业、文化、生态等多方面实现全面振兴。在此背景下，地方政府充分发挥自身职能与独特优势，积极引导和整合各类资源，为乡村发展注入新活力，成为乡村振兴进程中的关键力量。

以修水县为例，当地推出“统战+产业发展”模式，激发产业振兴“新动能”。结合地域特色，谋划发展定位，支持引导挂点帮扶村持续做大做强优质化红、蚕桑、豆腐等特色农产品，举办“和美修水˙西港化红”乡村振兴文化旅游消费季活动，企业现场签订产销合作协议。

对此，专家建议，地方政府在助力乡村振兴过程中，应继续深入挖掘当地特色资源，如占坊村在农产品方面的优势，进一步延长产业链条。不仅要注重生产环节的数字化提升，更要在产品的深加工、品牌打造上下功夫，提高农产品附加值，增强市场竞争力。同时，吸引更多领域的人才、资源投入到乡村建设中，形成全方位、多层次的乡村振兴格局。

(责编：罗知之、高雷)

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