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C919国产大飞机身披五星红旗首次亮相澳门

2024年11月07日15:19 | 来源：人民网
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国产大飞机身披五星红旗，缓缓滑行通过象征民航界最高礼遇的“水门”。受访方供图

国产大飞机身披五星红旗，缓缓滑行通过象征民航界最高礼遇的“水门”。受访方供图

人民网北京11月7日电 （记者乔雪峰）11月7日10时05分，国航CA088航班平稳降落在澳门国际机场，执行此次调机任务国航B-919Y号的C919国产大飞机，身披五星红旗，缓缓滑行通过象征民航界最高礼遇的“水门”。

据了解，此次国航身披五星红旗的C919国产大飞机是应主办方邀请，前往澳门参加第十三届澳门公务航空展，将在澳门停留4日，届时澳门特别行政区公众可近距离一睹国产大飞机的风采，这也是国航向中华人民共和国成立75周年、澳门回归祖国25周年献上的一份特别礼物。

据国航C919飞行大队副大队长郝鑫介绍，今年8月29日国航接收了首架C919飞机，目前已顺利执飞北京—上海、北京—杭州航线，下一步还将拓展至北京—武汉等航线。“作为载旗航空，我们将持续筑牢C919飞机运营保障体系，为规模化运营夯实基础，发挥自身航线网络优势，扩大机队的运载能力，满足旅客大众化航空出行需求，为助力国产大飞机发展持续贡献力量。”

飞机从北京首都国际机场起飞，航向澳门。受访方供图

飞机从北京首都国际机场起飞，航向澳门。受访方供图

据了解，C919国产大飞机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，座级158-192座，航程4075-5555公里。

2015年11月完成总装下线；2017年5月成功首飞；2022年9月获颁型号合格证；2022年12月全球首架交付；2023年5月完成首次商业飞行。

如今，C919已在我国三大航空公司国航、东航、南航投入商业运营，正式迈入多用户多机队运营阶段；同时，今年C919首次飞抵拉萨贡嘎国际机场开展高高原运行关键系统研发试飞，首次加注可持续航空燃料执行商业航班任务，首次飞出国门亮相新加坡航展……国产大飞机取得一个又一个新进展。

国产大飞机正成为产业发展“新引擎”。截至目前，C919国产大飞机全球订单超千架，已有11架C919国产大飞机交付客户。有机构预测，C919有望为产业链企业带来万亿元量级的市场规模，并带动产业链供应链再上新台阶。

(责编：罗知之、高雷)
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