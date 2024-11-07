人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

宜家携全球首发新品和中国首发服务亮相第七届进博会

2024年11月07日15:54 | 来源：人民网
小字号

第七届中国国际进口博览会11月5日至10日在上海举办。宜家今年再度亮相“进博新品汇”平台，带来全球首发的“中国新春”系列产品，以及在中国首发的“回购和再售”服务。

“从新产品到新服务，宜家不断借助进博会强大的溢出效应，加速展品变商品的同时，将更多符合本土消费者需求及家居梦想的创新成果带入中国乃至全球家庭。”宜家中国高级副总裁叶乐思（Aleksey Efremov）表示，“今年，我们进一步扩大首发范围，期待陪伴更多中国大众创造更美好的日常生活。”

宜家发现，越来越多的消费者希望将中国元素、传统美学和文化融入到生活。据介绍，宜家已连续四年通过进博会进行“中国新春”系列产品的全球首发首秀，希望能够借助进博会强大的影响力和溢出效应，邀请消费者体验中国新年文化。今年，宜家将石榴、柿子和糖葫芦等图案贯穿于全新产品中，共推出26种产品，为家居增添浓厚的节日氛围。

同时，宜家还推出了“回购和再售”服务，助力推动绿色消费和循环经济的发展。通过该服务，消费者可将符合要求的宜家旧产品卖回至宜家，换取和回购价格等值的宜家购物卡。

此外，宜家还在本届进博会上展示了多款使用可再生或回收材料的产品，以及益于身心健康、益于环境的、可负担的食品，全方位倡导健康和可持续的生活方式。

宜家相关负责人介绍，连续参展七年，很欣喜地看到进博会朋友圈进一步扩大，议题也愈发多元。此次亮相进博会，再度传递了宜家对于中国市场的坚定信心，希望借助进博会这一开放共享的平台，进一步将共创成果的影响力带入全球市场，加速释放中国市场的潜力与机遇。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
C919国产大飞机身披五星红旗首次亮相澳门
　　国产大飞机身披五星红旗，缓缓滑行通过象征民航界最高礼遇的“水门”。受访方供图 人民网北京11月7日电 （记者乔雪峰）11月7日10时05分，国航CA088航班平稳降落在澳门国际机场，执行此次调机任务国航B-919Y号的C919国产大飞机，身披五星红旗，缓缓滑行通过象征民航界最高礼遇的“水门”。…
地方政府发挥独特优势 助力乡村振兴发展
　　人民网北京11月7日电 （记者夏晓伦）在江西省修水县西港镇占坊村的数字农业产业园内，一家农业企业生产车间一片繁忙景象，一条条生产线正在有序运转。“我们种植、加工、销售全部采用数字化管理，大大提高了生产效率和产品品质。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部