第七届中国国际进口博览会11月5日至10日在上海举办。宜家今年再度亮相“进博新品汇”平台，带来全球首发的“中国新春”系列产品，以及在中国首发的“回购和再售”服务。

“从新产品到新服务，宜家不断借助进博会强大的溢出效应，加速展品变商品的同时，将更多符合本土消费者需求及家居梦想的创新成果带入中国乃至全球家庭。”宜家中国高级副总裁叶乐思（Aleksey Efremov）表示，“今年，我们进一步扩大首发范围，期待陪伴更多中国大众创造更美好的日常生活。”

宜家发现，越来越多的消费者希望将中国元素、传统美学和文化融入到生活。据介绍，宜家已连续四年通过进博会进行“中国新春”系列产品的全球首发首秀，希望能够借助进博会强大的影响力和溢出效应，邀请消费者体验中国新年文化。今年，宜家将石榴、柿子和糖葫芦等图案贯穿于全新产品中，共推出26种产品，为家居增添浓厚的节日氛围。

同时，宜家还推出了“回购和再售”服务，助力推动绿色消费和循环经济的发展。通过该服务，消费者可将符合要求的宜家旧产品卖回至宜家，换取和回购价格等值的宜家购物卡。

此外，宜家还在本届进博会上展示了多款使用可再生或回收材料的产品，以及益于身心健康、益于环境的、可负担的食品，全方位倡导健康和可持续的生活方式。

宜家相关负责人介绍，连续参展七年，很欣喜地看到进博会朋友圈进一步扩大，议题也愈发多元。此次亮相进博会，再度传递了宜家对于中国市场的坚定信心，希望借助进博会这一开放共享的平台，进一步将共创成果的影响力带入全球市场，加速释放中国市场的潜力与机遇。

(责编：董童、李源)

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