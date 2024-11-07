人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

武田研发王璘：汇聚力量推动创新研发 更好惠及中国与全球患者

2024年11月07日16:05 | 来源：人民网
小字号

“进博会能将各方的创新成果汇聚一起，希望借助进博会的溢出效应，进一步推动产品的研发创新。”11月6日，武田研发全球高级副总裁、武田研发全球区域兼中国及亚太研发中心负责人王璘在第七届中国国际进口博览会的现场分享了武田制药在创新研发方面的成果与未来发展规划。

“进博会不仅是一个创新产品的展示平台，更是一个汇聚各方力量、共同了解一项项新产品的研发策略与规划、推动创新研发的平台。”王璘认为，每年武田制药都会在进博会带来许多新产品，并通过进博会平台，不断激励并促成多方合作，形成推动研发创新的良性循环。

“肿瘤、神经科学、消化及炎性是武田研发关注的三大治疗领域，此外，我们也在专注跨领域的罕见病研究。”王璘介绍，今年进博会，武田展出了上述领域及血液制品等多款创新产品和疗法。例如，武田带来了几款治疗血液相关罕见病的药物；在消化领域，亮相了改善短肠综合征患者生活质量的产品；在神经科学领域，带来了用于发作性肾病的产品。

“总而言之，武田拥有丰富的产品线，并利用自身创新研发的积累，不断为患者带来新的治疗方案。”王璘说。

“目前，武田在进一步调整自身的研发策略。”王璘介绍，一项重要标志是正式将“武田亚太研发中心”更名为“武田研发中国及亚太中心”。与此同时，武田研发还在进博会上宣布启动了一项创新加速器计划，旨在依托武田全球研发的深厚积淀以及新药开发的丰富经验，全面探索在华研发合作机遇。这些与中国市场的重要性日益增加以及科技实力的不断积累息息相关。

王璘表示：“中国在数字技术、科技创新等方面具有非常大的潜力，对此，武田对在中国进一步开展创新性研究信心十足，一方面希望与更多本土的具有创新性的企业开展合作，另一方面，也希望帮助中国创新技术与产品更好走向世界。”

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
C919国产大飞机身披五星红旗首次亮相澳门
　　国产大飞机身披五星红旗，缓缓滑行通过象征民航界最高礼遇的“水门”。受访方供图 人民网北京11月7日电 （记者乔雪峰）11月7日10时05分，国航CA088航班平稳降落在澳门国际机场，执行此次调机任务国航B-919Y号的C919国产大飞机，身披五星红旗，缓缓滑行通过象征民航界最高礼遇的“水门”。…
地方政府发挥独特优势 助力乡村振兴发展
　　人民网北京11月7日电 （记者夏晓伦）在江西省修水县西港镇占坊村的数字农业产业园内，一家农业企业生产车间一片繁忙景象，一条条生产线正在有序运转。“我们种植、加工、销售全部采用数字化管理，大大提高了生产效率和产品品质。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部