“进博会能将各方的创新成果汇聚一起，希望借助进博会的溢出效应，进一步推动产品的研发创新。”11月6日，武田研发全球高级副总裁、武田研发全球区域兼中国及亚太研发中心负责人王璘在第七届中国国际进口博览会的现场分享了武田制药在创新研发方面的成果与未来发展规划。

“进博会不仅是一个创新产品的展示平台，更是一个汇聚各方力量、共同了解一项项新产品的研发策略与规划、推动创新研发的平台。”王璘认为，每年武田制药都会在进博会带来许多新产品，并通过进博会平台，不断激励并促成多方合作，形成推动研发创新的良性循环。

“肿瘤、神经科学、消化及炎性是武田研发关注的三大治疗领域，此外，我们也在专注跨领域的罕见病研究。”王璘介绍，今年进博会，武田展出了上述领域及血液制品等多款创新产品和疗法。例如，武田带来了几款治疗血液相关罕见病的药物；在消化领域，亮相了改善短肠综合征患者生活质量的产品；在神经科学领域，带来了用于发作性肾病的产品。

“总而言之，武田拥有丰富的产品线，并利用自身创新研发的积累，不断为患者带来新的治疗方案。”王璘说。

“目前，武田在进一步调整自身的研发策略。”王璘介绍，一项重要标志是正式将“武田亚太研发中心”更名为“武田研发中国及亚太中心”。与此同时，武田研发还在进博会上宣布启动了一项创新加速器计划，旨在依托武田全球研发的深厚积淀以及新药开发的丰富经验，全面探索在华研发合作机遇。这些与中国市场的重要性日益增加以及科技实力的不断积累息息相关。

王璘表示：“中国在数字技术、科技创新等方面具有非常大的潜力，对此，武田对在中国进一步开展创新性研究信心十足，一方面希望与更多本土的具有创新性的企业开展合作，另一方面，也希望帮助中国创新技术与产品更好走向世界。”

(责编：曹淼、李源)

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