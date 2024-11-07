人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国科学院3个重点实验室签约入驻西安科学园

2024年11月07日16:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月7日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，由中共西安市委、西安市人民政府主办的2024硬科技创新大会近日在西安举行，中国科学院3个重点实验室签约入驻西安科学园。

工业和信息化部火炬中心党委书记、主任吕先志表示，西安高新区是全国首个硬科技创新示范区，也是“硬科技”概念的策源地，形成了光电子信息和新能源汽车两大千亿级产业集群，众多硬科技成果在西安高新区、在硬科技示范园区落地转化，诸多明星硬科技企业得到了资本市场的认可。

近年来，西安高新区战略性新兴产业年均增速17.7%，先进制造业年均增长24.7%，经济总量三年净增近千亿，全社会的研发投入占比从6%提升到了8.5%，连续三年入围全国高质量发展“百强园区”前十。

西安科学园是中国科学院在西部建立的首个综合科学园区，通过打造大科学装置、高能级实验室、共性技术平台、小试中试平台聚集区，推动前沿基础研究，构建科技成果转化的源头枢纽。本次签约入驻的中国科学院超快光科学与技术、时间基准及应用、黄土科学3个重点实验室项目，将进一步提升西安“双中心”原始创新策源能力，助力实现高水平科技自立自强。

光子产业是西安“硬科技”领域的优势产业之一。大会期间，中国科学院西安光学精密机械研究所等单位发布的《光子技术前沿蓝皮书》显示，过去十年，光子技术领域的科研论文数量显著增加，重量级论文影响力稳步上升，表明该领域处于成熟而活跃的状态。同时，光子技术与人工智能相关的研究逐年增加，“深度学习”等关键词数量显著增长，尤其在2020年后，相关科研论文数量增长较快。这表明，光子技术领域对智能化的关注度不断增加，光子技术在人工智能应用中的重要性也不断提升，二者的融合正在驱动新型光子计算和信息处理技术的进步。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国科学院3个重点实验室签约入驻西安科学园
　　人民网北京11月7日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，由中共西安市委、西安市人民政府主办的2024硬科技创新大会近日在西安举行，中国科学院3个重点实验室签约入驻西安科学园。 工业和信息化部火炬中心党委书记、主任吕先志表示，西安高新区是全国首个硬科技创新示范区，也是“硬科技”概念的策源地，形成了光电子信息和新能源汽车两大千亿级产业集群，众多硬科技成果在西安高新区、在硬科技示范园区落地转化，诸多明星硬科技企业得到了资本市场的认可。…
C919国产大飞机身披五星红旗首次亮相澳门
　　国产大飞机身披五星红旗，缓缓滑行通过象征民航界最高礼遇的“水门”。受访方供图 人民网北京11月7日电 （记者乔雪峰）11月7日10时05分，国航CA088航班平稳降落在澳门国际机场，执行此次调机任务国航B-919Y号的C919国产大飞机，身披五星红旗，缓缓滑行通过象征民航界最高礼遇的“水门”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部