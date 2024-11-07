人民网北京11月7日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，由中共西安市委、西安市人民政府主办的2024硬科技创新大会近日在西安举行，中国科学院3个重点实验室签约入驻西安科学园。

工业和信息化部火炬中心党委书记、主任吕先志表示，西安高新区是全国首个硬科技创新示范区，也是“硬科技”概念的策源地，形成了光电子信息和新能源汽车两大千亿级产业集群，众多硬科技成果在西安高新区、在硬科技示范园区落地转化，诸多明星硬科技企业得到了资本市场的认可。

近年来，西安高新区战略性新兴产业年均增速17.7%，先进制造业年均增长24.7%，经济总量三年净增近千亿，全社会的研发投入占比从6%提升到了8.5%，连续三年入围全国高质量发展“百强园区”前十。

西安科学园是中国科学院在西部建立的首个综合科学园区，通过打造大科学装置、高能级实验室、共性技术平台、小试中试平台聚集区，推动前沿基础研究，构建科技成果转化的源头枢纽。本次签约入驻的中国科学院超快光科学与技术、时间基准及应用、黄土科学3个重点实验室项目，将进一步提升西安“双中心”原始创新策源能力，助力实现高水平科技自立自强。

光子产业是西安“硬科技”领域的优势产业之一。大会期间，中国科学院西安光学精密机械研究所等单位发布的《光子技术前沿蓝皮书》显示，过去十年，光子技术领域的科研论文数量显著增加，重量级论文影响力稳步上升，表明该领域处于成熟而活跃的状态。同时，光子技术与人工智能相关的研究逐年增加，“深度学习”等关键词数量显著增长，尤其在2020年后，相关科研论文数量增长较快。这表明，光子技术领域对智能化的关注度不断增加，光子技术在人工智能应用中的重要性也不断提升，二者的融合正在驱动新型光子计算和信息处理技术的进步。

(责编：赵竹青、高雷)

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