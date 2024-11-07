人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

推动人工智能“从数字走向实体”

2024年11月07日16:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月7日电 （记者赵竹青）当前，人工智能技术正深刻改变着世界，成为驱动经济和社会创新的强大引擎。人工智能技术发展有何新趋势，怎样更好地让人工智能赋能实体经济？在近日召开的2024中国自动化大会上，与会院士专家展开了讨论。

“人工智能正在使自动化技术以更大的规模和深度融入各行各业，渗透到我们生活的每一个角落。”中国工程院院士、中国自动化学会理事长、西安交通大学教授郑南宁表示，具身智能作为人工智能领域的一个重要方向，强调智能体通过感知、认知和行动，与物理环境进行深度交互，将极大增强自动化系统的柔性能力，使得自动化系统不再局限于预设的程序，而是能够根据环境的变化进行自主决策和行动，包括对人的意图和行为动机的理解。这是未来工业软件——具身软件发展的新趋势。

中国工程院院士、鹏城实验室主任高文表示，在智能时代，算力规模是国家竞争力的核心要素，算力将成为社会发展的新质生产力。然而，算力优势不在于算力体量，而是更高的计算效率、广泛的新兴技术应用以及健全的基础设施支撑，因此，算力网是算力基础设施发展的必然趋势。他提出，中国已成为世界算力发展涨幅的领跑者，中国人工智能需要自己的大模型底座，以便承载以中文语料和中国历史的文明传承。

中国工程院院士、中国自动化学会副理事长、中国科学院沈阳自动化研究所研究员于海斌展望了“人工智能驱动的智能制造”的前景。他表示，制造业是国家经济发展的支柱和动力引擎，在制造业由数字化深化迈向智能化转型的关键时期，面临创新设计能力弱、智能自动化水平低、产业供应链韧性差等技术挑战。而制造业智能化发展前景和空间巨大，应发挥海量制造数据的优势，实现知识和业务流程自动化和智能化，满足设计制造一体化、柔性制造、绿色制造等关键需求。他提出，人工智能科技必将遵循“从数字走向实体”的发展规律，才能真正成为新质生产力的基石。

清华大学教授刘云浩说，在人工智能的加持下，今天的物联网迈入了新阶段，更加注重其可赋能性，特别是在工业互联网蓬勃发展的背景下，物联网从服务消费端逐步延伸到服务生产端。通过工业互联网系统的赋能，企业可以逐步在数字世界中对生产过程进行预测和推演，实现“数字先行”。这使得数字孪生企业能够先于实体生产进行主动思考、推演和论证，从而更好地指导实际生产过程，提升生产效率和决策水平。这种转变标志着物联网正在从单纯的感知层面，向着赋能产业智能化转型的方向迈进。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推动人工智能“从数字走向实体”
　　人民网北京11月7日电 （记者赵竹青）当前，人工智能技术正深刻改变着世界，成为驱动经济和社会创新的强大引擎。人工智能技术发展有何新趋势，怎样更好地让人工智能赋能实体经济？在近日召开的2024中国自动化大会上，与会院士专家展开了讨论。…
中国科学院3个重点实验室签约入驻西安科学园
　　人民网北京11月7日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，由中共西安市委、西安市人民政府主办的2024硬科技创新大会近日在西安举行，中国科学院3个重点实验室签约入驻西安科学园。 工业和信息化部火炬中心党委书记、主任吕先志表示，西安高新区是全国首个硬科技创新示范区，也是“硬科技”概念的策源地，形成了光电子信息和新能源汽车两大千亿级产业集群，众多硬科技成果在西安高新区、在硬科技示范园区落地转化，诸多明星硬科技企业得到了资本市场的认可。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部