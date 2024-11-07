人民网北京11月7日电 （记者赵竹青）当前，人工智能技术正深刻改变着世界，成为驱动经济和社会创新的强大引擎。人工智能技术发展有何新趋势，怎样更好地让人工智能赋能实体经济？在近日召开的2024中国自动化大会上，与会院士专家展开了讨论。

“人工智能正在使自动化技术以更大的规模和深度融入各行各业，渗透到我们生活的每一个角落。”中国工程院院士、中国自动化学会理事长、西安交通大学教授郑南宁表示，具身智能作为人工智能领域的一个重要方向，强调智能体通过感知、认知和行动，与物理环境进行深度交互，将极大增强自动化系统的柔性能力，使得自动化系统不再局限于预设的程序，而是能够根据环境的变化进行自主决策和行动，包括对人的意图和行为动机的理解。这是未来工业软件——具身软件发展的新趋势。

中国工程院院士、鹏城实验室主任高文表示，在智能时代，算力规模是国家竞争力的核心要素，算力将成为社会发展的新质生产力。然而，算力优势不在于算力体量，而是更高的计算效率、广泛的新兴技术应用以及健全的基础设施支撑，因此，算力网是算力基础设施发展的必然趋势。他提出，中国已成为世界算力发展涨幅的领跑者，中国人工智能需要自己的大模型底座，以便承载以中文语料和中国历史的文明传承。

中国工程院院士、中国自动化学会副理事长、中国科学院沈阳自动化研究所研究员于海斌展望了“人工智能驱动的智能制造”的前景。他表示，制造业是国家经济发展的支柱和动力引擎，在制造业由数字化深化迈向智能化转型的关键时期，面临创新设计能力弱、智能自动化水平低、产业供应链韧性差等技术挑战。而制造业智能化发展前景和空间巨大，应发挥海量制造数据的优势，实现知识和业务流程自动化和智能化，满足设计制造一体化、柔性制造、绿色制造等关键需求。他提出，人工智能科技必将遵循“从数字走向实体”的发展规律，才能真正成为新质生产力的基石。

清华大学教授刘云浩说，在人工智能的加持下，今天的物联网迈入了新阶段，更加注重其可赋能性，特别是在工业互联网蓬勃发展的背景下，物联网从服务消费端逐步延伸到服务生产端。通过工业互联网系统的赋能，企业可以逐步在数字世界中对生产过程进行预测和推演，实现“数字先行”。这使得数字孪生企业能够先于实体生产进行主动思考、推演和论证，从而更好地指导实际生产过程，提升生产效率和决策水平。这种转变标志着物联网正在从单纯的感知层面，向着赋能产业智能化转型的方向迈进。

(责编：赵竹青、高雷)

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