第七届中国国际进口博览会11月5日至10日在上海举办。爱尔康（中国）眼科产品有限公司携全光塑个性化近视手术技术再度亮相本次进博会。

11月6日，爱尔康公司携手爱尔眼科医院集团举行“爱尔眼科医院集团100家医院推动全光塑技术合作”签约仪式。本次签约再一次标志着两家公司将在眼科医疗领域展开深度合作，共同推动全光塑设备技术在中国的落地与应用。

签约仪式现场。（受访者供图）

爱尔眼科医院集团副总裁冯珺对于本次合作充满期待：“爱尔眼科医院集团始终致力于引进和推广国际先进的眼科医疗技术。全光塑设备技术的引入，将极大地提升我们的医疗服务水平，为患者提供更加精准和个性化的治疗方案。全光塑技术的全面上市及应用，意味着爱尔眼科医院集团能够提升患者的术后视觉质量和生活品质，真正践行‘共享全球眼科智慧’的发展理念，不断引领屈光手术迈向新时代。”

“我们非常高兴能与爱尔眼科医院集团达成这一技术合作。全光塑技术的引入，是一次巨大的技术革新，作为一家立足中国，服务中国患者的眼科产品制造企业，爱尔康（中国）一直致力于通过创新技术改善人们的视力和生活质量。此次合作将使我们的全光塑技术更好地服务于中国的患者。”爱尔康（中国）手术产品事业部总经理张健表示。

截至2024年10月，多家爱尔眼科医院集团旗下医院实现了全光塑的装机落地，并成功投入临床使用，获得了较高的患者满意度。

爱尔康相关负责人表示，此次公司与爱尔眼科的深化合作，标志着全光塑技术在中国屈光眼科领域得到广泛应用，为广大屈光不正患者带来更优质的医疗服务。随着以全光塑技术为代表的个性化屈光矫正技术的不断优化与推进，爱尔康公司与爱尔眼科医院集团将共同开启眼科医疗技术的新篇章，为推动中国眼科医疗事业的发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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