邹翔 徐靖

走进位于安徽省合肥市徽州大道附近的中铁臻庭小区，宽敞明亮的住宅楼、修葺一新的健身步道、随处可见的绿植让人眼前一亮。很难想象，这里由老旧小区改造而来，两年多前还是一片破败陈旧、拥挤杂乱的光景。

图为改造前的合肥仪表厂宿舍。 叶玉庭 摄

包河区芜湖路街道工作人员介绍，这里此前是合肥仪表厂宿舍，小区始建于上世纪六七十年代，原来共有25栋居民楼，总建筑面积约3.6万平方米，计647户、居住近2000人。

图为拆迁中的合肥仪表厂宿舍。 合肥市芜湖路街道 提供

在较短时间内实现让居民住上高品质安置房的目标，需要下足绣花功夫。小区占地面积仅43.33亩，且周边紧邻成熟商圈和住宅区，改造起来难度不小。中标建设的中铁四局集团房地产开发有限公司通过户型转换等技术手段，将11种不同户型装进4栋安置楼，较好满足了住户差异化、多样化的需求。

改造后的中铁臻庭小区森林树屋。 王硕敏 摄

细节之处见品质。公司相关负责人介绍，小区针对老人较多的情况，增加了许多适老化设计，比如在儿童活动区设置老人座椅，方便老人陪同休息；窗户把手和门槛降低，方便老人开关，防止磕碰。

图为改造后的中铁臻庭小区整体外观。王硕敏 摄

精准施策，前提是问需于民。作为合肥首个以“居民自治征迁”方法完成改造的城市老旧小区，居民的参与和支持在改造过程中发挥了重要作用。在项目设计、施工阶段，建设方通过开展安置群众座谈会、业主开放日活动，多方面征求住户的意见建议，并对设计方案和施工细节进行优化调整。有事好商量，众人的事情由众人商量。面对“住户难联系”等问题，由11名居民组成的居民征迁自治小组持续上门做工作，保证了小区征迁改造等工作的有序推进。

“住了多年的老房子，脏乱差还不安全。”年过八旬的合肥仪表厂老职工杨玉瑞，如今已搬到了安置房里，对这里的环境、质量，十分满意。他说，”住在这里，心情十分舒畅。”

(责编：王震、陈键)

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