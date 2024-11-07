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10月全国企业销售收入环比提高1.3个百分点

2024年11月07日17:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月7日电（记者王雨萧）近期我国加力推出一揽子增量政策，叠加存量政策生效，有效提振市场信心，增强发展动力。国家税务总局7日发布的增值税发票数据显示，10月份，全国企业销售收入环比提高1.3个百分点。

　　具体来看，中西部地区增长较快，部分重点省份支撑明显。10月份，中、西部地区销售收入同比分别增长1.4%和1.7%，较9月分别提高3.2个和1.1个百分点。分省份看，浙江、广东、四川、河南等省份增速相对较快，销售收入同比分别增长4.3%、2.8%、2.9%和2.5%。

　　高技术及装备制造继续向好。10月份，制造业销售收入同比增长1.3%，较9月提高2.2个百分点。其中，高技术制造业、装备制造业销售收入同比分别增长8.9%和5.1%，拉动作用明显。

　　现代服务业持续较快增长，高技术服务加快成长。10月份，科研技术服务业、信息技术服务业、交通运输物流业等现代服务业销售收入同比分别增长14.5%、9.2%和7.3%，均显著高于全国企业销售总体增速。高技术服务业销售收入同比增长10.9%，在高基数下保持两位数较快增长。

　　部分一线城市二手房交易回暖，资本市场信心提升。10月份，北京、上海等一线城市二手房市场活跃，二手房销售收入同比分别增长11%和12.8%。此外，股市成交金额放大，带动资本市场服务销售收入同比增长11.1%，较9月提高14.4个百分点，反映投资者信心逐步恢复。

　　设备投资继续回升，消费品以旧换新持续加力。10月份，全国企业采购机械设备金额同比增长5.2%，较9月提高0.2个百分点。此外，零售业销售收入同比增长8%，较9月提高5.4个百分点。其中，电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长43.2%和63.5%；与家装相关的家具零售、卫生洁具零售同比分别增长16.9%和23%，均显著快于9月份增速。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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