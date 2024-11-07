人民网北京11月7日电 （记者杜燕飞）“作为来自雪域高原的西藏企业，进博会为我们提供了与全球同行交流、合作的平台。”第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，西藏甘露医药科技有限公司执行董事兼总经理格桑罗布在做客人民网《人民会客厅·进博时刻》访谈节目时说，期待通过进博会，提升藏医药国际影响力，为藏医药产业赢得国际合作与投资机会，也让藏医药医疗器械“走出去”，让更多人认识并了解藏医药文化。

当前，大健康产业潜力正不断释放。格桑罗布表示，在大健康时代背景下，人们对于传统、天然、有效的健康产品和疗法的需求不断增加。为此，本届进博会，公司带来了藏医药医疗器械——头部热疗仪，主要是满足人民健康需求与美好生活的需要。

“通过进博会，我们看到了蓬勃发展的国内外市场，期待与国内外市场擦出更多商业合作火花。”格桑罗布说，进博会为公司提供了展示自身产品和技术的平台，进一步拓宽了市场渠道，提升品牌影响力。在进博会上，能够与国际同行进行深入的交流和合作，共同推动藏医药产业的创新和发展。这种跨文化的交流与合作，有助于公司更好地理解和适应国际市场的需求，提升产品国际竞争力。

值得一提的是，藏医药作为中医药重要的组成部分，一直以来，受到了国家的高度关注。“作为来自边疆地区的企业，我们能够在进博会上得到展示和交流的机会，离不开国家的支持和推动。这种关心，让我们更加坚定了发展藏医药产业的信心。”格桑罗布说。

据格桑罗布介绍，作为在青藏高原传承3800多年的中华文明瑰宝，藏医药在治疗神经系统疾病、消化系统疾病等多种疑难杂症的效果良好。2018年，中国“藏医药浴法”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产，具有系统、完整、独特、科学的理论体系。在此基础上，公司推出了杂脉崇锅等产品，在传统藏医理论的精髓下，借助于现代科技，达到有效融合的新举措，进一步促进藏医药传承创新发展，促使传统藏医药焕发新活力。

“大健康时代下，人们越来越注重健康和养生，这为藏医药产业带来了市场机遇。我们致力于将传统藏医药与现代科技相结合，推动藏医药产业的现代化和标准化发展。通过进博会等平台，我们能够接触到更多的国际先进技术和管理经验，为藏医药产业的创新和发展提供更多的灵感和动力。期待藏医药文化、藏医药产品为国内外民众带来解决方案，构建美好生活。”格桑罗布说。

(责编：罗知之、高雷)

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