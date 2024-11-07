人民网北京11月7日电 （记者孙博洋）近日，中消协发布了2024年第三季度全国消协组织受理投诉情况，第三季度全国消协组织共受理消费者投诉497448件，为消费者挽回经济损失45559万元。

中消协发布数据显示，2024年第三季度全国消协组织共受理消费者投诉497448件，解决326017件，投诉解决率65.54%，为消费者挽回经济损失45559万元。接待消费者来访和咨询17万人次。

从投诉性质分析，售后服务问题占31.68%，合同问题占21.04%，质量问题占20.83%，虚假宣传问题占6.68%，安全问题占5.52%，其他问题占5.51%，价格问题占4.65%，假冒问题占2.29%，人格权益问题占1.03%，计量问题占0.78%。

从商品和服务类别分析，在所有投诉中，商品类投诉共248,590件，占投诉总量的49.97%。与2023年三季度相比，同比下降1.29个百分点。服务类投诉共217,232件，占投诉总量的43.67%，同比下降3.46个百分点。其他类投诉共31,626件，占投诉总量的6.36%。

在商品大类投诉中，家用电子电器类、日用商品类、食品类、服装鞋帽类、交通工具类投诉量居前五位。

在具体商品投诉中，投诉量居前五位的分别为食品、服装、通讯类产品、日用杂品、计算机类产品。

在服务大类投诉中，生活及社会服务类、互联网服务类、销售服务类、教育培训服务类、电信服务类投诉量居前五位。

在具体服务投诉中，投诉量居前五位的分别为经营性互联网服务、移动电话服务、餐饮服务、培训服务、住宿服务。

(责编：罗知之、高雷)

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