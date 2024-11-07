人民网北京11月7日电 （记者孙博洋）11月5日至6日，“2024地理信息技术创新大会”在北京召开。

地理信息作为国家基础性、战略性资源，在数字中国建设中发挥了重要的作用。随着科技的不断进步和全球市场竞争的加剧，我国地理信息技术也在朝着自主创新的方向发展。

会上，中国地理信息产业协会会长李维森表示，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，科技创新是发展新质生产力的核心要素。他认为，一要激活地理信息数据要素作用，促进新质生产力的发展；二要创新地理信息技术，推动数据要素价值充分释放；三要坚持科技创新，发挥企业的创新主体作用。

中国信息协会副会长兼秘书长李红表示，数字经济、数据要素市场与低空经济发展，其核心都在于数据的有效利用和管理。数据的收集、处理、分析和利用，对推动这些领域的创新和发展具有决定性作用，地理信息技术在这个过程中，发挥了重要作用。

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，自主创新成为体现我国综合国力的具象化手段。地理信息作为国家基础性、战略性资源，在数字中国建设中发挥了重要的作用。随着科技的不断进步和全球市场竞争的加剧，我国地理信息技术也在朝着自主创新的方向发展。

中国科学院院士、中国服务贸易协会会长周成虎表示，当数据由基本获取到挖掘处理应用的过程中，地理信息技术也从一门技术走向科学，这需要整个行业承担起相应的职责和重担，通过在各个领域进行探索，将探索的结果汇聚在一起，让地理信息科学可以代表中国最新的发展，支撑国家高质量发展，并且引领世界地理信息产业的发展。

中国科学院院士、北京大学统计科学中心创始主任陈松蹊表示，数字化极大地提高了数据采集能力，也提高了数据传输和共享能力。挖掘数据生产力就是数据赋能，除数据平台、计算平台和东数西算等硬件外，还需要通过数据分析进行赋能。

自然资源部信息中心副主任兼总工程师吴洪涛表示，建立适合空间数据特点的可信、安全数据共享流通机制，可进一步畅通数据资源大循环，更好地发挥数据要素放大、叠加、倍增等作用，提升国家数字化治理能力和水平。

国家空管专家咨询委员会委员、北京大学空天信息工程研究中心主任程承旗在发言中提出了建立全国时空标准统一的地空立体交通红绿灯系统的建议，并介绍该系统的技术标准、考核体系和应用效果。

中国地理信息产业协会空间大数据技术与应用工作委员会主任、易智瑞总裁何宁表示，当前正处在数据驱动的数字智能时代，GIS（地理信息系统）技术及其应用为打造新质生产力提供重要能力。数据作为GIS的核心要素，更是激发潜能，创新未来的关键构成。在数字经济战略发展新时期，GIS有着广阔的拓展空间，伴随GIS能力的普适化，围绕GIS打造的应用已从传统行业扩展到更多领域，服务于经济建设和社会的各个方面。

他认为，随着科技的不断发展，地理信息及技术与人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术融合发展，给地理新技术的自主创新创造了条件，在自主创新的驱动下，地理信息技术的能力不断提升，应用场景不断丰富，市场规模不断扩大。

(责编：罗知之、高雷)

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