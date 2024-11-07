人民网北京11月7日电（记者乔雪峰、任妍、陈思）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，三菱电机株式会社上席执行役员国际本部长大家正宏和三菱电机株式会社中国总代表小柳津裕一起做客人民网与进博局联合主办的《进博会客厅》访谈节目，大家正宏表示，进博会的参展企业规模、出展企业数量以及来场观众人数都是世界规模最大的。“三菱电机集团自2018年参加首届进博会以来，今年已经是第七次参展了，对于三菱电机集团而言中国已经成为重要市场之一。”

“本次进博会上，我们希望传递集团积极迎接‘Trade-On’挑战，介绍我们为中国经济、社会发展实现全面绿色转型做出的贡献。”大家正宏表示，特别希望大家关注集团在“碳中和”领域的优势。

小柳津裕表示，集团在中国的业务拓展深受代理商等诸多合作伙伴的支持。“通过进博会，我们也获得了新的商机。今后，我们将继续借助进博会这个优质的宣传平台，来介绍我们公司在解决社会课题方面所努力的各类举措，拓宽在中国的商机。”

“中国是世界领先的经济大国，至今仍保持着高水平的增长率。我们对中国市场抱有很大的期望，并视其为一个重要的市场。”小柳津裕表示，中国已制定新质生产力的发展举措，并加速推动经济和社会的全面绿色转型。在这一环境下，未来将充分发挥集团在碳中和领域的优势，并着力于创造和扩大有助于解决社会课题的相关业务。

在新一轮工业革命下，一批新技术新理念在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入源源不断的新动能。对此，大家正宏表示，以AI和数据应用为代表的数字化转型技术，如今正在推动着多项新技术的研发。“我们也同样在针对数字化转型推进开发，着力推进各项举措，强化内部体制，促进与客户及合作伙伴的共创发展。”

大家正宏表示，利用AI和数据的数字化转型技术对制造业可以提升生产效率、节约能源，为实现社会整体的碳中和目标作出贡献。“在我们看来，这些新技术的发展能够使人们的生活和社会更加富裕繁荣。随着技术和通信的极速发展，这些技术今后的优化升级也将进一步加速。”他说。

(责编：罗知之、高雷)

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