为土石方交易牵线搭桥 全国首个水土保持土石余方数智平台上线
2024年11月07日19:05 | 来源：人民网
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人民网北京11月7日电 （欧阳易佳）据水利部消息，11月6日，全国首个水土保持土石余方资源信息共享数智平台——“浙土平衡”正式上线，同时，全国首批水土保持土石余方资源数智匹配利用案例成功签约。
妥善处置好土石余方是生产建设项目水土流失防治的关键一环。随着“浙土平衡”数字化平台的上线，首批利用该平台匹配成功的4组项目成功签约，涉及交通、水利、食品等行业，匹配利用土石余方78.6万立方米，相当于减少取弃土场占地12.9公顷，节省取弃土成本9205万元。
据初步估算，利用“浙土平衡”数字化平台匹配取弃土需求后，浙江省每年可新增资源化利用土石余方潜力约1亿立方米，相当于减少弃土场占地约800公顷、水土流失量约150万吨，同时节省取弃土成本60亿元左右。
浙江省水利厅主要负责人介绍，推进水土保持土石余方资源数智匹配利用改革，以土石余方资源高效匹配利用，有助于促进水土保持节约集约、绿色低碳高质量发展。
上述负责人表示，下一步，浙江省水利厅将联合省级有关部门，进一步健全完善水土保持土石余方资源数智匹配利用“机制台”“政策台”“信息台”和“服务台”，力争用3到5年时间，形成土石余方资源化利用市场潜力充分释放，匹配利用更加便利、更加高效、更加广泛的态势，为健全绿色低碳循环发展经济体系、加快经济社会发展全面绿色转型作出更大水利贡献。
(责编：罗知之、高雷)
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