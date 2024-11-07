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GE医疗陈金雷：深化无界创新 让精准医疗惠及更多患者

2024年11月07日19:05 | 来源：人民网
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人民网上海11月7日电 （记者任妍、栗翘楚）“我们连续7年参展，17款新品，数量为历届参展最多，包括7款全球首秀和10款中国首展。”在第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，GE医疗中国副总裁、医学影像业务总经理陈金雷接受人民网《人民会客厅·进博时刻》专访时表示，本届进博会展示的新品更多是来自于本土研发生产的产品。希望借助进博会平台，GE医疗在中国研发的基础上，把结合全球能力、中国需求的新产品、新技术带给更多用户，特别是以无界创新推动精准医疗快速落地。

陈金雷表示，中国用户对新技术、新产品的采纳速度快速提升，政府服务意识和服务水平快速提升，对于更多在中国的外资企业对进博会的重视程度越来越高。

中国有14亿多人口，有着全球最大的中等收入群体，对精准个性化诊疗的需求不断扩大。近年来，核医学在临床疾病的精准诊疗中发挥着重要作用。

核医学是利用放射性核束发出的射线，来诊断疾病、治疗疾病以及研究疾病的一门独立的学科，它最大的特点是早期诊断和靶向治疗。陈金雷表示，从国家政策层面，八部委联合发布了促进同位素的应用指导性文件，也提出了“一县一科”核医学科建设，推动学科发展。

“我们率先完成全线核医学设备全面国产，四大产品线SPECT/CT、PET/CT、PET/MR、回旋加速器均实现国产，在京津和成渝地区打造核医学精准医疗生态圈。同时，我们启动‘核医学全流程规范化操作项目’，帮助提升设备临床操作规范+应用水平；核医学设备具备AI全面应用+数字化远程解决方案，推动诊疗标准化、同质化。”陈金雷说。

今年以来，政府陆续出台了包含大规模设备更新在内的一系列增量政策，激发市场潜力。陈金雷表示：“我们非常期待这次大规模的设备更新，不仅对临床非常有意义，对于病人也能够给他们带来更早期、更精准的诊断。作为企业来讲，我们也积极响应国家政策，并制定自己的战略方向，将数字化、信息化、智能化的最新产品和技术方案带给临床，带给病患。”

(责编：罗知之、高雷)
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