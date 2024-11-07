人民网记者 黄盛

前三季度，政策加码、措施加力、市场信心逐步提振，新旧动能接续转换，转型升级成效明显。国家统计局数据显示，前三季度，高技术制造业增加值与利润同比增长分别为9.1%和6.3%，显著高于规上工业平均水平；高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.4%、11.4%，资金持续注入高新技术产业，带动传统制造业的转型升级。

业内人士认为，当前我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，观察中国经济发展情况不仅要看经济增长之“量”，更要看转型之“效”、发展之“质”。就今年而言，推动经济增长的产业逐步转向战略性新兴产业、未来产业、现代服务业和经过科技改造提升后的传统产业，同时技术和数据成为主要生产要素，基于互联网信息技术的网络型、智慧型消费产品及其相关衍生品的消费也成为带动市场扩容提质的主力。这其中，伴随着产业转型升级步伐加快，科技动能焕发出先进制造业和现代服务业融合发展的新起点，成为前三季度经济稳中向好、质效齐升的重要方面。

产业形态新

高端化智能化转型明显

今年以来，我国有力推动动能转换、结构升级，驱动先进制造业稳中有进。

国家统计局数据显示，前三季度新能源汽车、集成电路、3D打印设备产量分别增长33.8%、26.0%、25.4%。

以新能源行业为例，东吴证券电新行业首席分析师曾朵红向记者表示，我国新能源产业近年来取得了显著的发展，在全球范围内形成了竞争优势，并且出海趋势明显。我国具备完整的新能源产业链，且技术引领全球，竞争优势突出。其中，新能源汽车为我国汽车产业转型升级、高质量发展提供了全新“赛道”。经过多年培育，我国在新能源汽车领域拥有较为完备的产业体系和技术优势。从材料体系到电池结构，高速增长的市场，推动了动力行业走向前沿。

比如，小米集团自去年将智能制造的触角延伸至新能源汽车制造领域后，一系列技术创新，为持续迭代的产品带来系统性突破提升，备受新能源行业关注。小米集团创始人兼CEO雷军表示，小米汽车上市第3个月，交付就突破10000台。小米SU7 Ultra原型车，以6分46秒874的圈速成绩，获得纽北赛道“全球最速四门车”，跑出令世界瞩目的速度。

也有业内人士表示，今年以来，小米汽车等工业制造业高端化、智能化、绿色化转型扎实推进，新产业新动能培育成长，表明当前经济平稳运行的态势没有变，推动经济转型升级和高质量发展的积极因素还在继续累积。

要素投入新

技术投入夯实底盘

数据和技术已成为当下经济发展的主要生产要素。就今年前三季度而言，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等数字技术带来的数据要素，正不断激发新动能活力，并与资金、人才等要素协同融合，成为产业界孕育新质生产力的重要方式。

以小米集团涉足的消费电子行业为例，工信部数据显示，前三季度，我国电子信息制造业生产稳定增长，投资持续高速，出口保持平稳，行业整体发展态势良好——规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7个和3.7个百分点。9月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%。

这其中，数据和技术要素的驱动作用日益凸显。比如，小米集团日前发布的澎湃OS 2，带来系统级的AI能力，将小米的端云大模型矩阵、多设备端侧感知、跨端执行能力整合，与OS现有架构进行底层融合，将AI能力从应用层扩展至系统层，赋能全生态设备。此外，全生态AI智能助手，完成多步骤、跨应用、跨设备复杂任务。

“通过AI的全面赋能，让所有设备通过统一的智慧与思考，满足用户的需求，实现‘以人为中心’的目标。”卢伟冰表示，着眼当下，AI技术高速发展、“营销概念”层出不穷，业界更应该扎扎实实做好基建和长期技术布局，并让新鲜的体验经得起日常使用的考验。

消费产品新

数智化体验持续升级

国家统计局数据显示，今年前三季度，信息传输、软件与信息技术服务业增长11.3%，全国网上零售额达10.89万亿元，同比增长8.6%，数字产品和数字消费不断增长，推动新业态和新模式的繁荣。

同时，工信部数据也显示，今年前三季度，电子信息制造业和工业增加值累计增速。主要产品中，手机产量11.84亿台，同比增长9.8%，其中智能手机产量8.73亿台，同比增长10.5%；微型计算机设备产量2.49亿台，同比增长2.9%；集成电路产量3156亿块，同比增长26%。

这其中，产业深度转型升级促进新型消费需求更趋数智化。特别是人工智能、大数据、云计算等前沿技术的快速发展和广泛应用深刻改变着新型消费模式的面貌，数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费模式呈现出“平台+生态”的发展态势。

比如小米集团日前推出的小米15系列手机，搭载了骁龙8Elite芯片和小米澎湃OS 2系统，运行内存12GB起步，强调AI能力提升和系统融合。其搭载的小米澎湃OS 2，涉及性能、图形、网络、安全四方面技术，自研的HyperCore澎湃内核带来新自研微架构调度器，配合全新小米动态内存技术及小米焕新存储2.0，实现了调度器、内存管理、存储管理三大底层技术的创新。

同时，AI加持小米15系列手机全焦段高素质光学系统，小米15Pro还升级了Ultra同款长焦，进一步创新徕卡影像体验。

也有业内人士表示，经济结构正转向调整存量、做优增量并举的深度调整，要加强传统产业技术革新和设备更新，提升价值创造能力，也要推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，促进现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合加快完善科技创新体系，还要紧紧依靠创新提升实体经济发展水平，不断培育壮大发展新动能，以科技创新激发新动能活力，进一步推动转型升级。

(责编：罗知之、高雷)

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