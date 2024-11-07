新华社北京11月7日电 关于中欧电动汽车反补贴案磋商最新进展，商务部新闻发言人何咏前7日介绍，欧方技术团队已于11月2日抵京。目前，双方正在按照“务实、平衡”的原则，密集就价格承诺方案具体内容进行磋商。

在当日商务部举行的例行新闻发布会上，有记者问：欧盟对华电动汽车加征关税已正式生效，欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商，这是否说明双方仍然可以通过谈判达成协议？此轮谈判是否争取在价格承诺上达成一致？

何咏前说，10月25日，商务部部长王文涛与欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈，双方重申了通过对话解决分歧的政治意愿，明确了继续将价格承诺作为欧盟对华电动汽车反补贴案的解决途径。10月29日，欧方公布终裁结果，同时表示将继续与中方就价格承诺进行磋商。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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