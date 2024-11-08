本报北京11月7日电 （王观、孙熙然）国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示：10月，全国企业销售收入同比增长的同时，环比较8、9月分别提高3个和1.3个百分点。

制造业生产销售提速，高技术及装备制造继续向好。10月，制造业销售收入同比增长1.3%，较9月提高2.2个百分点。其中，高技术制造业、装备制造业销售收入同比分别增长8.9%、5.1%，分别高于制造业销售总体增速7.6、3.8个百分点，拉动作用明显。特别是航空航天器及设备制造业、计算机设备制造业、电子及通信设备制造业等先进制造业发展向好，销售收入同比分别增长24.2%、14%、9.3%。

现代服务业持续较快增长，高技术服务加快成长。10月，科研技术服务业、信息技术服务业、交通运输物流业等现代服务业销售收入同比分别增长14.5%、9.2%、7.3%，均显著高于全国企业销售总体增速。特别是创新要素和新动能要素聚集的高技术服务业销售收入同比增长10.9%。其中，科技成果转化服务、自然科学研究和试验发展销售收入同比分别增长27.5%、16.2%。

设备投资继续回升，消费品以旧换新持续加力。10月，大规模设备更新持续推进，全国企业采购机械设备金额同比增长5.2%，较9月增速提高0.2个百分点，其中信息技术服务业、租赁商务服务业采购机械设备金额同比分别增长23.5%、16.6%。10月，零售业销售收入同比增长8%，较9月增速提高5.4个百分点。其中，电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长43.2%、63.5%；与家装相关的家具零售、卫生洁具零售同比分别增长16.9%、23%，均显著快于9月增速。

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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