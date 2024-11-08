2024年中国经济社会论坛在上海举行
2024年11月08日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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新华社上海11月7日电 2024年中国经济社会论坛7日在上海举行，140余位中外嘉宾围绕“推动构建人类命运共同体，携手建设世界现代化”深入交流。全国政协副主席兼秘书长、中国经济社会理事会主席王东峰出席会议并发表主旨讲话。
王东峰表示，习近平主席指出：“构建命运共同体是人类的共同梦想，现代化是梦想连接现实的必由之路。”中国式现代化为各国共同发展创造更多机遇。中国愿同包括广大发展中国家在内的各国一道，推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化，使每个国家都成为全球发展的参与者、贡献者、受益者。中国经济社会理事会将进一步发挥在公共外交、民间外交、智库外交方面的作用，加强与各国各界朋友的交流合作，为携手建设世界现代化作出贡献。
《 人民日报 》（ 2024年11月08日 07 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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