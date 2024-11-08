图①：在美敦力展台，观众在体验外科手术机器人。

本报记者 白紫微摄

图②：美卓伦仪表公司展出的智能超声流量计。

本报记者 王云杉摄

图③：在松下展台，工作人员向观众讲解新款吹风机。

本报记者 岳林炜摄

图④：观众在达能公司的试饮台了解并体验新款饮品。

达能公司供图

图⑤：观众在碧迪医疗展台前参观。

碧迪医疗供图

图⑥：工作人员在介绍立邦全场景建筑涂装解决方案。

本报记者 宦 翔摄

进博会是全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地。以进博会为平台，参展外国企业扎根中国市场，将中国作为重要的投资地、创业地，与中方合作伙伴共同推动技术进步和产业升级，培育壮大世界经济增长的新动能。

“溢出效应”加速展品落地

本报记者 白紫微

戴上3D眼镜，与手术屏幕上的头部跟踪系统建立连接后，将双手放在握把上，手指点击按键，便可操作外科手术机器人。在爱尔兰医疗科技企业美敦力展台，一款带有智能识别技术的机器人辅助手术系统吸引了许多观众前来体验。

“进博会是共享中国市场机遇、展示全球创新医疗科技的重要平台。”美敦力董事长兼首席执行官杰夫·马萨表示，作为首批进入中国的跨国医疗科技企业之一，美敦力在中国设立了1个研发中心、2家创新中心、5个生产基地，已实现本土制造与本土研发，与中国市场深度连接。

进博会是参展企业推出前沿科技成果的重要平台。几年来，美敦力展出了近400款创新产品及疗法。今年，美敦力聚焦心脏及血管、医疗外科、神经科学等医疗领域，带来了7款首展展品。例如，新一代体外膜肺氧合系统的设计更加轻巧便携，可以收纳到鞋盒大小，防撞防压防水，在极端环境下也可使用，可满足多场景需求。另外一款应用于2岁以上人群的胶囊内镜，患者吞服后，可利用其内置摄像头记录患者的胃肠道影像，帮助医生诊断疾病，同时减少了传统胃肠镜检查带来的不适。

“自2018年以来，我们每次参加进博会都有新体验、新收获。进博会平台强大的‘溢出效应’，让我们的创新医疗展品加速进入中国市场，也让前沿医疗技术通过进博会平台获得更广泛普及。”美敦力全球高级副总裁顾宇韶表示，公司坚定扎根中国市场，构建本土价值链，期待携手各界伙伴继续推动科技创新和医疗产业的深度融合。

智能操作实现精准测量

本报记者 王云杉

电磁吸附，自动与管道贴合；高精度距离检测，实现一键位置校准……美卓伦仪表是一家研制超声流量计的西班牙企业，专注于复杂工况精准流量计的研发和生产。

“超声流量计利用超声波在介质中传输的时差，能够精准测量介质流量。我们可以给客户提供液体、气体及其他多种工况的解决方案。”在美卓伦仪表展台，美卓伦仪表市场部经理杨婷婷介绍产品技术并与参观者交流，气氛热烈。

今年是美卓伦仪表进入中国市场的第七年，也是其参加进博会的第三年。“本届进博会我们带来了适用于液化天然气接收站不同应用场景的最新产品和解决方案。”杨婷婷说。

操作更智能。“产品集成了数字信号处理、机器学习和物联网等技术，实现了数据采集、数据处理、远程监控与管理的智能化。”美卓伦仪表中国工厂负责人余和伟介绍，这款超声波流量计不仅可以实时监测流体流量，还能通过数据分析提前预警潜在的安全隐患。例如，当流体流量出现异常波动时，超声流量计能够迅速捕捉到这一变化，并发出警报。

材料更可靠。“在炼化行业中，介质温度范围宽、压力高以及环境有毒、有腐蚀性是常见的场景，我们通过应用高质量的耐腐蚀材料，使产品可在恶劣环境下长时间运行，从而保证测量结果的高精准度。”余和伟说。

“中国是美卓伦全球范围内的最大市场，我们希望借助进博会这一开放平台，了解公司哪款产品更适合中国市场，并精准与客户对接，不断加深与中国企业的联系，与中国市场同频共振。”杨婷婷表示。

创新家居改善生活空间

本报记者 岳林炜

展示区域内，放置着一张米白搭配深灰的双人床，伴随静音窗帘的开合，室内灯光随之变得明亮或柔和。这套配有“舒适睡眠系统”的卧室样板间，是日本松下控股集团在智能家居领域的一项创新成果。据介绍，“舒适睡眠系统”不仅可以通过传感器感知人体呼吸、脉搏等睡眠相关生理指标，还可与该公司“6恒气候站”空气管理系统联动，综合调节空气湿度、温度、光线明暗等，为用户营造舒适的睡眠环境。

今年，松下在布展中还安排了相当比例的展台面积，打造面向老年人的健康居住空间。松下公司相关负责人介绍，为了给银发群体提供更加健康舒适的居住空间，松下在20多年前就开始不断研发创新，推出多项智能家居领域创新成果。

2019年，松下首次在进博会上提出“智感健康”业务构想。借助进博会强大的“溢出效应”，2023年2月，松下在中国打造的首个健康养老社区——雅达·松下社区正式落成，包括“舒适睡眠系统”在内的多项创新商业方案迅速在中国多地落地开花，“智感健康”由商业愿景变成实实在在的成果。目前，同类项目已有38个，充分展示了进博会“展品变商品”的市场影响力。

“松下致力于将更多高品质创新成果带给中国消费者。”松下控股集团全球副总裁本间哲朗认为，进博会是外资企业把握中国机遇、拓展世界市场的绝佳平台，也是促进企业不断创新产品服务的重要推动力。他表示，松下将积极参与到中国的高质量发展中来，积极培育和发展新质生产力，与中国市场携手同行。

交流合作助力成果孵化

本报记者 龚 鸣

在蓝色灯带的闪烁中，外观形似高速列车的碧迪医疗“进博号”，仿佛缓缓驶入站台。展台内，碧迪医疗带来的15款创新展品吸引了不少咨询者，其中包括1款全球首秀和11款中国首发产品。

“碧迪医疗始终将进博会作为展示创新产品与行业领先科技的首要平台。”碧迪医疗全球高级副总裁邓建民表示，通过历届进博会，碧迪医疗已有95%以上的展品得以加速上市。今年进博会上，碧迪医疗针对前沿生命科学研究、血管通路维护、女性医疗护理和智能监护场景的4款首秀首发产品获得不少关注。邓建民说：“我们期待继续借力进博会平台，推动更多展品在中国落地应用。”

本届进博会上，碧迪医疗聚焦老龄化社会需求，首次设立“银发健康与居家护理”沉浸式体验区，直观展示可提升康复体验的加压康复疝气裤、可精确获取药物剂量的可穿戴式自动注射器等产品。碧迪医疗相关负责人李莎说：“碧迪医疗致力于将医疗服务场景从医院延伸至社区及家庭，为老年人群提供便捷且优质的健康服务体验。”

作为进博会展商联盟医疗器械专业委员会会长单位，碧迪医疗连续4年参与和支持进博会医疗创新孵化专区建设，共同助力国际医疗技术创新企业进入中国市场。目前，该孵化专区已累计成功引进和展示创新成果147项，其中18项实现中国本土化运营，9项推进战略授权合作并实现商业化，今年又有40余项成果亮相。

“进博会重视创新孵化，为碧迪医疗展示技术产品和社会责任提供舞台。”邓建民说，碧迪医疗将继续携手各方伙伴，拓展交流合作，共同推动医学科技进步与发展。

健康新品满足多元需求

本报记者 孟祥麟

走进食品及农产品展区，一座精心打造的营养健康食品“卢浮宫”吸引了观众眼球。作为进博会的“全勤生”，达能应邀在法国国家馆设立展台，展示旗下140余款产品以及多项创新成果。

本届进博会上，达能展示了历时15年研发的奶粉产品——爱他美至熠。这款奶粉旨在满足消费者对高品质营养的更多需求。展台上，多款儿童成长奶粉、电解质饮料等产品，也吸引了观众的注意。进博会开幕当天，达能还与中国出生缺陷干预救助基金会签约，共同开展针对遗传代谢患者及有特殊营养需求群体的关爱、宣教及科研合作。

通过进博会，达能不仅加快引入全球先进营养产品和数字化健康服务，而且不断加大在中国市场的创新研发和产业链布局。2018年来，达能在中国市场新设了一个开放科研中心，投资了两个专业特殊营养工厂。基于进博会上获得的消费者需求洞察，10余款“中国创造、中国制造”的定制化新品加速落地，越来越多的全球突破性产品在中国市场首发，满足消费者多元化的健康需求。

“进博会是达能与中国市场紧密连接的重要纽带，也是加快融入高质量发展、助力高品质生活的重要平台和助推器。”达能中国、北亚及大洋洲地区总裁谢伟博表示，借助进博会“溢出效应”，达能与中国市场双向连接的速度、广度和密度均大幅提升。

新型涂料提高行车安全

本报记者 宦 翔

本届进博会上，立邦公司展示了其全球首发新品——智慧路面标识漆。为了展示效果，工作人员模拟夜间高速公路行车场景，在黑暗状态下用光源照射涂有智慧路面标识漆的黄色道路标线，较之传统漆涂成的标线，这款新品更加醒目。

“行车安全永远是第一位的，尤其是黑夜和恶劣天气下的行车安全。”立邦中国集团品牌公关中心总裁蔡志伟向记者介绍，智慧路面标识漆通过提升道路标线能见度，让道路能够更清晰地被肉眼和激光雷达所识别。在夜间车灯照射条件下，识别距离可增加130—160米，在60公里/小时车速下可为司机增加8到10秒的反应时间。此外，智慧路面标识漆是常温喷涂漆，更加节能环保。

今年是立邦首次亮相进博会，该公司带来了两款全球首发和一款中国首发创新产品。立邦展台设立六大板块，展示关于城市空气净化、智慧道路建设、汽车产业减碳、海洋环境保护、城市更新等场景下的创新产品和解决方案。进入中国市场30多年来，立邦在中国建立了74家工厂、10家研发中心，还于今年在上海浦东启动了亚太研发创新中心的建设。

“过去，我们以关注者的身份参与进博会，见证中国市场机遇。今年，我们以参与者身份加入，希望能借助进博会让更多展品变成商品，更好深耕中国市场。”蔡志伟说，“中国是立邦全球最重要的市场之一，我们持续看好中国发展，继续积极投资中国市场。”

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 09 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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