焦 含

乌兹别克斯坦1吉瓦风电项目。

靳 博摄

今年是中国能源建设集团有限公司（以下简称“中国能建”）第七年参加进博会。7年来，中国能建在进博会上的签约额逐年递增，累计签约额近90亿美元。

交出“成绩单”，签约额度再创新高

近年来，中国能建沿着走出去、走进去、融进去、高度一体化的“四步走”路径，全力发展国际业务，合作范围持续扩大。截至目前，中国能建在90多个国家和地区设立了250多个境外分支机构，业务覆盖140多个国家和地区。

“进博会的国际采购平台功能日益彰显，已经成为构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。”中国能建党委副书记、总经理倪真说，本届进博会上，中国能建所属企业与德国西门子能源、美国通用电气等企业签署设备采购协议，合计签约突破30亿美元，较去年增长56.01%，再创历史新高。

进博会的辐射效应和高质量共建“一带一路”的带动效应更加相得益彰，助力参与各方共享机遇、共创未来。“进博会是全球供需对接的一座桥、一扇窗，中国能建作为进博会的积极推动者、深度参与者和切实受益者，借助这个平台深度参与国际产能合作和高质量共建‘一带一路’。”倪真表示，近3年，中国能建在境外签约近7500亿元，其中，在共建“一带一路”国家累计签约超5500亿元。

扩大“朋友圈”，国际合作成效明显

进博会不仅赋能中国的合作伙伴，也让展会品牌辐射力跨越山海，助力国际商贸合作跑出加速度。去年进博会期间，中国能建与德国西门子能源签署合作协议，此后双方持续深化合作。今年6月，中国能建与德国西门子能源携手为沙特阿拉伯建造两座现代化高效燃气电站，总装机容量近4吉瓦。

2021年进博会期间，中国能建山西院与德国西门子能源签署风电设备采购协议，采购的100多台风电设备成功运用到越南嘉莱300兆瓦、宁顺117兆瓦等风电项目，以及新顺90兆瓦海上风电项目。

作为我国较早“走出去”的企业，中国能建充分利用国内国际两个市场、两种资源发展国际业务，持续优化海外市场布局、产业布局。实施推进了海外市场布局优化方案，提出并实施国际业务优先优质协同发展战略，公司国际业务一体化、融合化、集约化发展动能更加强劲。目前，中国能建国际业务从业人员超过10万人，形成了以亚洲、非洲、拉美为主，向欧美、中东等地区拓展的市场格局。

搭建“连心桥”，赋能当地绿色发展

多年来，中国能建发挥产学研一体化融合创新平台作用，依托各国资源禀赋，围绕能源供给低碳化、能源消费电气化、新型能源技术产业化、低碳发展机制化、碳中和责任协同化，提供一系列变革性路径、突破性方案。

顺应能源绿色转型趋势，中国能建推动一批绿色能源合作项目落地，带动所在地区可持续发展。目前，中国能建在共建“一带一路”国家建设新能源、水利水电、生态环保等绿色能源项目上百个，合同金额超1500亿元，约占集团在建项目合同总金额的40%。

中阿合作项目阿根廷吉赛水电站、新加坡腾格水库水上光伏项目、乌兹别克斯坦1吉瓦风电项目……这些重大工程成为共建“一带一路”的绿色标识。此外，中国能建还积极对接中东、北非、中亚新能源制氢产业基地项目，在沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、摩洛哥等国快速推动重大氢能项目落地。

优质品牌形象已成为中国能建深入开展国际能源合作的重要优势。2023年2月，土耳其发生7.8级地震，中国能建负责设计、建设、运维的胡努特鲁2×660兆瓦燃煤电站在强震中心地带安全稳定运行，在周边发电站停运情况下为当地地震救援提供了安全稳定的电力保障，展现了中国能建的央企担当以及“中国建造”的硬核品质。

“进博会和高质量共建‘一带一路’聚焦发展，释放了各国发展潜力，实现了经济大融合、发展大联动、成果大共享。”倪真表示，未来，中国能建将不断深化国际合作，与世界各地的合作伙伴双向赋能，为推动全球能源转型贡献更多力量。

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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