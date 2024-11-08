金 琳

第七届进博会上，中国银行打造的综合服务区。

王鸣皓摄

面包、红酒、奶酪，吸引了众多展商前来品尝。在进博会上，中国银行联合中国国际进口博览局共同打造法国农食企业集中展示区，并举办专场对接会，助力中法企业合作共赢。连续7年参加进博会，中国银行持续强化海内外联动，以进博会为桥梁，为参展商、采购商提供新动能。

在浦东国际机场2号航站楼的外籍人士一站式服务中心，中国银行工作人员正在帮助来华外宾将银行卡绑定到支付宝和微信上，以便他们便捷支付。在这里，中国银行向境外旅客提供全天候外币兑换、零钱包兑换、移动支付、人工咨询等服务。

全球化和跨境金融服务，是中国银行为进博会提供支持的重要优势。今年，中国银行对短期来华人士跨境金融服务方案进行迭代升级，通过优化支付、口岸服务、消费指南、便利资讯等方面的创新举措，进一步为外籍人士参加进博会提供“落地、消费、观展”一站式解决方案。

今年4月，中国银行与大众交通共同发布并运行“便利支付 畅享出行”出租车优化支付服务方案，提升乘客支付体验。此外，中国银行联动海外机构及上海市内各网点提供外币兑换、便利支付及账户服务。截至目前，在沪可受理外卡的中国银行服务商户超4600家，布设机具超1万台。

作为进博会战略合作伙伴，中国银行连续7年深度参与进博会筹办工作，为来自100余个国家和地区的数万家展客商企业提供了优质综合金融服务。今年以来，中国银行已全程支持31场境外招展推介活动和13站境内招商路演活动等，助力开展覆盖消费品展区、服务贸易展区、技术装备展区、汽车展区的展前供需对接会。

为进一步聚焦贸易、投资两大对接需求，本届进博会期间，中国银行推出“投资促进专场系列活动”，打造“惠”观展、“惠”采购、“惠”金融等综合服务，持续助力参展企业贸易洽谈与投资对接成果。贸易投资对接会为对接全球市场、境内外资源搭建桥梁，进一步推动展品变商品、展商变投资商。

在现场呈现方面，中国银行还为进博会提供普惠金融专项服务，结合乡村全面振兴、服务实体经济等主题组织定向对接，提升普惠金融服务与对接成效。例如，在对接会场地内开展中外银发经济合作对接会，并将“记忆咖啡馆”及特色养老场景等引入对接现场，丰富形式、创新概念。

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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