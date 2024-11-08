小红书架起沟通桥梁
助力品牌成长 共享发展机遇
第七届进博会小红书展台。
在第七届进博会小红书展台，一面集合了众多国际品牌的展示墙，吸引了不少观众的目光。法国护肤品牌、意大利洗护品牌、韩国户外品牌……通过小红书平台，多个国际品牌进入和扎根中国市场，共享中国发展机遇。
在小红书平台，用户的体验与评价，引发其他用户关注和尝试，为尚未打响知名度的海外品牌进入中国市场提供了契机。这已成为外国企业了解和深入中国市场的重要渠道，消费者的个性化需求得到关注与满足，也给品牌和产品迅速、精准匹配市场需求提供了场景。
小红书商业负责人表示：“小红书依靠长期以来大量用户分享的生活体验和消费评价，沉淀出独特的生态，让品牌和产品得以精准触达用户并快速积累口碑。”
根据小红书用户的分享内容，消费者可以快速了解产品特性和优点。一些海外小众品牌，通过这种方式，受到中国消费者喜爱，实现销量增长。“小红书帮助消费者更好地了解和接受小众新品牌，坚定品牌在中国市场的发展信心。”法国一家小众护肤品牌的中国区负责人白瑾说。在国际知名品牌新品的国内推广中，这种方式也发挥着积极作用。
小红书商业负责人介绍，小红书致力于成为连接海外品牌与中国消费者的桥梁。本届进博会上，多家海外品牌负责人表示，对中国市场充满信心。超大规模的中国市场，有着巨大的需求总量。同时，居民生活水平持续改善，催生出更多细分的消费需求。洞悉这些细分需求，成为海外品牌扎根中国市场的必要条件。
在这一过程中，海外品牌可以洞察到新消费趋势及其背后蕴藏的真实需求，从而在产品研发和商业策略等方面作出决策，服务长期发展。运动品牌新百伦在小红书上注意到城市漫步趋势的兴起，将旗下一款复古跑鞋定位为城市漫步时尚穿搭单品，受到年轻人的欢迎。
海外品牌在小红书的“种草”热，是中国消费市场巨大潜力的一个缩影。中国市场为全球企业提供了广阔的发展空间，互联网技术的广泛应用和平台经济的快速发展，助力企业高效连接中国市场，进一步坚定了更多国际品牌扎根中国、深耕中国市场的信心。
《 人民日报 》（ 2024年11月08日 10 版）
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