本报记者 宦 翔

第七届进博会宝马集团展台。

夏 苗摄

在第七届进博会汽车展区，宝马集团带来最新产品和创新技术，诠释对未来出行的愿景。连续7届参展，宝马集团今年带来6款产品，全面覆盖燃油车型、插电式混合动力车型和纯电动车型。宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高翔表示：“我们将继续开放创新，在前沿科技领域与中国顶尖科研力量合作，打造满足中国消费者需求的产品，为用户提供更人性化、更智能、更安全的出行体验。”

步入进博会创新孵化专区，宝马集团亚太技术中心展台展示着来自多个国家和地区的10家初创企业的创新产品和技术解决方案，涵盖人工智能、大语言模型、量子计算、新型材料等领域。

宝马还展示了“新世代”车型的相关素材。“新世代”车型代表着宝马在设计、技术和理念3个维度迈向未来。持续的创新离不开强大的研发实力。宝马相关负责人认为：“中国正在引领全球智能出行发展，外资企业愿进一步加强本土合作，促进创新与增长。”截至目前，宝马集团在中国建立了德国之外最大的研发网络，四大创新基地分别位于北京、上海、辽宁沈阳和江苏南京，覆盖新能源汽车、自动驾驶、智能互联、数字化服务及设计等领域，有超过3000名研发人员。中国也是宝马集团在德国之外唯一设立人机交互设计团队的国家。

为了让“新世代”车型顺利实现国产，宝马集团对在中国的研发体系进行了全面升级。过去3年，宝马集团在华研发团队人数增长3倍，目前拥有超过3000名研发及数字化人才，更加注重软件开发、自动驾驶等领域。

宝马坚持开放创新，持续深化产学研合作，不断扩大创新合作圈，联手中国优秀的科技企业、初创企业、合作伙伴以及10多所顶尖高校进行紧密协作，不断探索前沿创新技术和未来出行趋势。今年10月，宝马与清华大学共同成立“清华—宝马中国可持续发展与出行创新联合研究院”，聚焦人工智能、“车路云一体化”技术、固态电池等前沿技术领域。

值得一提的是，宝马中国研发团队正在深度参与“新世代”车型的研发工作，从设计到制造的每一个环节都融入了宝马对中国市场的深刻理解和创新理念。

在智能网联汽车发展领域，宝马始终严格奉行“一切以安全与责任为首要前提”的标准，致力于为用户打造用得明白、用得舒心、用得放心的智能驾驶辅助系统，创造安全、舒适的驾乘体验。

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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