三星发展人工智能技术，在进博会上推出新品——
创新赋能美好生活
第七届中国国际进口博览会持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，展示了400多项代表性新产品、新技术、新服务。这届进博会上，三星带来了在半导体科技、显示技术、智能家居解决方案、医疗健康设备等领域的前沿成果与创新突破。在三星展台，人工智能赋能的尖端产品是主角，以前沿科技助力新质生产力发展。
以科技助力行业升级
“面板竟能呈现出如此华美的色彩，打破了我对显示屏的认知。”站在一款显示屏前，一名参观者不由赞叹。让他惊叹的是三星历时六载研发推出的108英寸微米级透明自发光显示器（透明Micro LED），是本次三星展台的亮点之一。据介绍，该显示屏采用无边框设计，实现90%透明显示，画面清晰，力求为观众带来沉浸式体验。
产品的背后，是持之以恒的研发投入。三星的这款显示屏使用次世代发光技术，拥有数千万个自发光灯珠；同时，在专业人工智能处理器的强力加持下，智能控光实现对每一束自发光源的调控；音画追踪技术实现全方位动作追踪，配合其纤薄、无边框的设计，为用户带来全尺寸的感官享受。
近年来，生成式人工智能的高速发展，使得对于存储数据吞吐能力的需求不断增加。本届进博会，三星带来一款人工智能和高性能计算产业领域的解决方案产品。该产品容量高达36千兆字节，支持高达9.8千兆比特每秒的传输速度，1250千兆比特每秒的扩展带宽，展现了数据存储与处理的能力。
此外，三星还展示了包括固态硬盘、车用多层陶瓷电容器等在内的系列产品，体现了企业在高速存储解决方案、电动汽车及自动驾驶系统、图像传感器等领域的科研积淀、不懈努力。企业相关负责人表示，希望企业的技术研发能为中国产业转型升级、催生新经济增长点提供科技支撑，加速新质生产力的培育与发展。
以科技推动消费升级
来到三星展台，只见观众正在体验新款智能手机。通过搭载人工智能技术，三星多个系列的手机实现通话实时翻译，让用户能够跨越语言障碍“无缝”沟通。“手机中的人工智能绘画和人工智能写作功能也很好用，让我实现了创作自由。”一名参观者说。
本届进博会中三星所展示的系列产品，不仅体现了企业在人工智能领域的积累，也凝聚着其助力消费升级、为用户构建高品质智能生活的美好愿景。展台工作人员表示：“我们希望让更多人从人工智能技术的应用中受益。”
将前沿科技与艺术设计结合，为消费者带来全新体验。三星的一款艺术电视将每帧画面都呈现得细腻生动，辅以同系列的艺术音响，为用户带来了身临其境的音乐体验。“这更像一幅艺术品，而不仅是一台电视机。”沉浸在充满科技感又富有艺术气息的空间，参观者不由感慨。
近年来，消费者已习惯通过智能手表、手环监测心率、睡眠情况等健康数据。如今，这些健康监测和分析的功能被浓缩到一枚小小的指环中。本届进博会，三星就带来了这样一款产品。据悉，这款产品内置3种传感器，可通过人工智能技术对消费者进行全天候健康监测和分析，吸引了众多参观者驻足体验。
搭载人工智能芯片的三星人工智能电视通过不断优化算法，显著提升画质和音效表现；人工智能泡泡净技术使得三星的洗衣机更加智慧、便捷和高效；三星智能设备将家人、家居、服务连接为一体，提供着以人为中心的智能生活服务……与人工智能“共舞”，高品质生活正在被重新定义。
以科技探索绿色发展
进博会不仅是世界各地参展商展示交流最新产品和技术的平台，也是彰显可持续发展实践与成就的舞台。
为了积极响应绿色办展的理念，三星在展台设计的初期便精心挑选了可快速组装的型材、环保低碳的建筑材料，并广泛采用贴纸饰面工艺，有效减少了喷涂作业所带来的空气及土壤污染问题。
“在产品设计、生产、使用和回收等全生命周期中，企业都坚持贯彻环保和节约资源的原则。”三星展台的工作人员介绍，如此次展出的三星智能手机，就在机身中首次使用了再生金和铜材料，扩大了再生材料的使用范围。通过采用可回收材料、优化产品包装设计、提高产品能效等措施，三星努力减少对环境的影响。
三星还在其产品中优先考虑能源效率，并致力于借助人工智能技术实现这一目标。如三星某系列家电，增加了人工智能节能模式，该模式下，可在APP内实时监控设备耗电情况、估算电费，并与上月进行比较，超出预设目标时即可发出提醒。
值得注意的是，三星旗下的三星电子已发布扩大回收材料使用的蓝图：到2030年，其电子产品中50%的塑料部件将采用再生树脂制造；而到2050年，三星电子产品中所有塑料部件将全面实现由再生树脂打造。
“进博会是新品首发和前沿科技汇聚的重要平台，7年来我们始终积极参与。”中国三星总裁杨杰说。
中国市场的发展潜力是巨大的，为外资企业在中国投资与发展创造了更多机遇。过去的7年间，三星累计在华新增投资256亿美元，几乎全部用于多层陶瓷电容器、新能源动力汽车电池、半导体等高新技术产业。从参展商到投资商，三星实践着初心，也在履行着其厚植中国的坚定承诺。
《 人民日报 》（ 2024年11月08日 16 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 赵维纲：进博会为糖尿病诊疗带来新思路
- 人民网上海11月7日电 （欧阳易佳）近日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举行。在进博会现场，北京协和医院内分泌科主任医师、中国老年学学会内分泌代谢分会常委、中国老年保健医学研究会老年内分泌与代谢分会副主任委员赵维纲说，进博会现场前沿成果的展示，体现了各大药企在代谢性疾病领域的研发实力和未来治疗趋势的探索，为广大医生和患者带来了更多更优的治疗选择，积极推动临床疾病代谢管理理念和方式的改变。…
- 评论
- 关注