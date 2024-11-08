本报记者 温素威

第七届中国国际进口博览会持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，展示了400多项代表性新产品、新技术、新服务。这届进博会上，三星带来了在半导体科技、显示技术、智能家居解决方案、医疗健康设备等领域的前沿成果与创新突破。在三星展台，人工智能赋能的尖端产品是主角，以前沿科技助力新质生产力发展。

以科技助力行业升级

“面板竟能呈现出如此华美的色彩，打破了我对显示屏的认知。”站在一款显示屏前，一名参观者不由赞叹。让他惊叹的是三星历时六载研发推出的108英寸微米级透明自发光显示器（透明Micro LED），是本次三星展台的亮点之一。据介绍，该显示屏采用无边框设计，实现90%透明显示，画面清晰，力求为观众带来沉浸式体验。

产品的背后，是持之以恒的研发投入。三星的这款显示屏使用次世代发光技术，拥有数千万个自发光灯珠；同时，在专业人工智能处理器的强力加持下，智能控光实现对每一束自发光源的调控；音画追踪技术实现全方位动作追踪，配合其纤薄、无边框的设计，为用户带来全尺寸的感官享受。

近年来，生成式人工智能的高速发展，使得对于存储数据吞吐能力的需求不断增加。本届进博会，三星带来一款人工智能和高性能计算产业领域的解决方案产品。该产品容量高达36千兆字节，支持高达9.8千兆比特每秒的传输速度，1250千兆比特每秒的扩展带宽，展现了数据存储与处理的能力。

此外，三星还展示了包括固态硬盘、车用多层陶瓷电容器等在内的系列产品，体现了企业在高速存储解决方案、电动汽车及自动驾驶系统、图像传感器等领域的科研积淀、不懈努力。企业相关负责人表示，希望企业的技术研发能为中国产业转型升级、催生新经济增长点提供科技支撑，加速新质生产力的培育与发展。

以科技推动消费升级

来到三星展台，只见观众正在体验新款智能手机。通过搭载人工智能技术，三星多个系列的手机实现通话实时翻译，让用户能够跨越语言障碍“无缝”沟通。“手机中的人工智能绘画和人工智能写作功能也很好用，让我实现了创作自由。”一名参观者说。

本届进博会中三星所展示的系列产品，不仅体现了企业在人工智能领域的积累，也凝聚着其助力消费升级、为用户构建高品质智能生活的美好愿景。展台工作人员表示：“我们希望让更多人从人工智能技术的应用中受益。”

将前沿科技与艺术设计结合，为消费者带来全新体验。三星的一款艺术电视将每帧画面都呈现得细腻生动，辅以同系列的艺术音响，为用户带来了身临其境的音乐体验。“这更像一幅艺术品，而不仅是一台电视机。”沉浸在充满科技感又富有艺术气息的空间，参观者不由感慨。

近年来，消费者已习惯通过智能手表、手环监测心率、睡眠情况等健康数据。如今，这些健康监测和分析的功能被浓缩到一枚小小的指环中。本届进博会，三星就带来了这样一款产品。据悉，这款产品内置3种传感器，可通过人工智能技术对消费者进行全天候健康监测和分析，吸引了众多参观者驻足体验。

搭载人工智能芯片的三星人工智能电视通过不断优化算法，显著提升画质和音效表现；人工智能泡泡净技术使得三星的洗衣机更加智慧、便捷和高效；三星智能设备将家人、家居、服务连接为一体，提供着以人为中心的智能生活服务……与人工智能“共舞”，高品质生活正在被重新定义。

以科技探索绿色发展

进博会不仅是世界各地参展商展示交流最新产品和技术的平台，也是彰显可持续发展实践与成就的舞台。

为了积极响应绿色办展的理念，三星在展台设计的初期便精心挑选了可快速组装的型材、环保低碳的建筑材料，并广泛采用贴纸饰面工艺，有效减少了喷涂作业所带来的空气及土壤污染问题。

“在产品设计、生产、使用和回收等全生命周期中，企业都坚持贯彻环保和节约资源的原则。”三星展台的工作人员介绍，如此次展出的三星智能手机，就在机身中首次使用了再生金和铜材料，扩大了再生材料的使用范围。通过采用可回收材料、优化产品包装设计、提高产品能效等措施，三星努力减少对环境的影响。

三星还在其产品中优先考虑能源效率，并致力于借助人工智能技术实现这一目标。如三星某系列家电，增加了人工智能节能模式，该模式下，可在APP内实时监控设备耗电情况、估算电费，并与上月进行比较，超出预设目标时即可发出提醒。

值得注意的是，三星旗下的三星电子已发布扩大回收材料使用的蓝图：到2030年，其电子产品中50%的塑料部件将采用再生树脂制造；而到2050年，三星电子产品中所有塑料部件将全面实现由再生树脂打造。

“进博会是新品首发和前沿科技汇聚的重要平台，7年来我们始终积极参与。”中国三星总裁杨杰说。

中国市场的发展潜力是巨大的，为外资企业在中国投资与发展创造了更多机遇。过去的7年间，三星累计在华新增投资256亿美元，几乎全部用于多层陶瓷电容器、新能源动力汽车电池、半导体等高新技术产业。从参展商到投资商，三星实践着初心，也在履行着其厚植中国的坚定承诺。

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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