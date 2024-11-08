本报上海11月7日电 （记者屈信明）11月6日，第七届进博会参展商联盟大会在国家会展中心（上海）举办，会上举行了第八届进博会参展商签约仪式。80家企业及机构预订第八届进博会，签约展览面积近5万平方米。

签约企业及机构代表表达了对进博会的认可与期待。瑞士中心集团有关负责人说，将推动更多瑞士企业参展，把握中国发展机遇，更好满足中国市场对绿色环保、创新医疗等领域的需求。

据介绍，第八届进博会招展工作已于今年7月启动。有意向参展的境外企业，可在进博会官网（www.ciie.org）—企业商业展—参展商报名提交报名信息。往届参展企业可直接联系进博会工作人员报名。欢迎境外企业积极报名。

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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