本报记者 李晓晴 刘新吾

西藏山南市隆子县玉麦乡公路。

新华社记者 张汝锋摄

数据来源：交通运输部、国家统计局

农村公路既是村民的“出行路”“致富路”，也是推动城乡各类要素交换的重要渠道、城乡融合发展的强力引擎。

党的二十届三中全会《决定》提出，“城乡融合发展是中国式现代化的必然要求”“促进城乡要素平等交换、双向流动，缩小城乡差别，促进城乡共同繁荣发展”。

2014年，习近平总书记作出重要批示，要求进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好。10年来，我国新改建农村公路超250万公里，全国具备条件的乡镇和建制村全部通客车。道路畅通促进要素流动，乡村全面振兴添活力，城乡融合发展谱新篇。

“出门硬化路、抬脚上客车”成为现实，农民出行更便捷

“以前走的是泥巴路，晴天一身灰，雨天两脚泥。哪像现在，进村路不但全部硬化，还拓宽了不少，通户路也修了，这路真是通到了咱的心坎上。”提起这10年路的变化，山东省龙口市下丁家镇大庄子村村民张全恒满脸幸福。

如今在龙口，农村公路总里程达1459公里，实现了村村通、户户连，行政村通硬化路比例达100%。

周末一早，沿着平整的公路走到村口公交站，9路公交车缓缓停靠。张全恒上车、扫码，“30分钟一班车，路好车好，舒舒服服坐着，40分钟就进城了。”问起以前怎么出行，张全恒直摆手，“出门多是骑车，风吹日晒的，哪有现在方便？”

龙口市坚持城乡交通运输一体化发展，推行“车型、票价、服务、管理、政策”城乡无差别的公交运营方式，符合通车条件的建制村实现了村村通公交，全市53条城乡公交线路去年运送乘客1200万余人次，为促进城乡居民交流提供了极大便利。

10年来，全国累计解决821个乡镇、7.06万个建制村通硬化路，新增1000余个乡镇和5万余个建制村通客车，具备条件的乡镇和建制村全部通客车、通邮，一半以上的建制村通了公交，亿万农民“出门硬化路、抬脚上客车”。

农村电商发展铺就“快速路”，促进城乡要素流通

不久前，在甘肃省陇南市宕昌县新寨乡海拔2100米的富坪村，一辆大货车停在了农户姚张为家门口。姚张为将打包好的花椒递给许志杰，笑得合不拢嘴：“卖了这么多年花椒，现在终于可以坐等收购商上门，不用赶着骡子挨家挨户去推销了。”

许志杰是新寨乡普光寺村村民，做电商已10多年，平时经常走村入户收花椒、菌菇等农产品，“以前到村里收货，只能骑摩托车，现在开着大货车都畅行无阻。”

富坪村是新寨乡最偏远的村子之一，山高路陡，2017年村里修通了公路，但一下大雨容易出现山体滑坡、路坏路断的情况。近几年交通部门组织对容易滑坡地段进行了护坡治理，维修了塌方路段，巩固了路基。“现在路好走多了，下雨天也不用担心路坏堵车了。”许志杰说。

这两天，许志杰接了个大单，他直接拉着一车花椒送货到兰州和张掖。“这一单销售额大约10万元，路好了，我的生意越做越有奔头。”

便捷的交通畅通了物流，也畅通了城乡人口流动，吸引越来越多的高素质人才到乡村建功立业。

两年前，王明辉大学毕业后回到新寨乡建了个养蜂场，通过电商销售蜂蜜，“当时我也犹豫过是不是留在城里，但看到村里道路等基础设施越来越完善，发展条件越来越好，就决定返乡创业。”

说话间，邮政快递员来到王明辉家，取走了几个打包好的蜂蜜快递。

“我做了两年蜂蜜电商，之前一直要去乡政府旁的快递点寄送。今年快递进村，村里的快递点就落在我家，快递发货不仅省了油费，到货周期也缩短了，消费者满意度更高，预计今年销售额能增加5000元左右。”王明辉说。

路好了，农村寄递物流体系也跟着建起来，宕昌县现已建成村级电商物流服务站244家、乡级电商服务站24家。

放眼全国，县乡村三级物流配送体系基本建成，快递网点覆盖全部乡镇，“快递进村”比例超过80%，农村流通设施和服务短板加快补齐。

乡村是巨大的消费市场，又是巨大的要素市场，是国内大循环的重要组成部分。

交通基础设施日益改善，流通设施短板逐渐补上，为农村电商发展铺就一条“快速路”，推动货物、人才、资本等要素在城乡间双向流动。全国超1500个县级行政区开展了农村客货邮融合业务，开通农村客货邮融合线路1.27万余条，今年上半年通过农村客货邮业务运送邮件快件超9亿件。去年全国农产品网络零售额达5870.3亿元，同比增长12.5%。

促进农文旅融合、产加销贯通，公路助推乡村产业优化升级

深秋时节，来到重庆市铜梁区土桥镇，沿西郊环线而行，白墙黛瓦的村庄错落分布，远处青山环绕，仿佛走进了一幅水墨画里。

“过去山间路窄、路况差，车辆不好开上去，好景也难赏。”土桥镇党委书记秦科说，前两年，从六赢村到河水村的13公里公路提升改造，建成铜梁西郊环线公路，串起沿路风景。土桥镇还将环线公路往山中延伸，建起产业路，将沿线6个村的水果种植基地连接起来，打造特色产业集群。

六赢村的乡村旅游火了。环线公路修通后，村民陈天龙嗅到商机，第一时间回村，在六赢山上种了750亩桃子，带头发展生态农业和观光旅游。“路好了，越来越多的城里人开车来玩，桃花盛开和桃子采摘时节，真的是游人如织。”陈天龙说。

一到周末，六赢村“原乡藕寓”民宿就一房难求。民宿客房以前都是村民空置的农房，村里统一改造装修成田园风民宿，所得收入由村民和村集体按比例分成。“生意好时一年能分红两万多元，真没想到空房子还能挣大钱。”村民阳合明乐呵呵地说。

高垭村的农产品产业链长了。西郊环线公路修通后，为了让农产品增值收益留在农村、留给农民，高垭村党支部书记龙思勇带领村民搞起了稻油轮作，发展起了农产品加工业，“村里建起了精米加工厂、油菜籽榨油加工厂、谷物烘干厂，农民收入大幅增加。”村民蒋光全说：“今年通过育秧、机插秧、加工精米，我已经赚了2万元。”

一条乡村路，串起沿线好景好业好生活。今年上半年，土桥镇吸引游客200余万人次，实现旅游综合收入1.8亿元，初级农产品销售收入6000多万元，农产品加工收入1亿余元。全镇农村居民人均可支配收入达到2.7万元，同比增长9%。

路通百业兴。“四好农村路”建设有力促进农文旅融合、产加销贯通，乡村产业加速优化升级。2023年末全国开展休闲农业和乡村旅游接待的村占比达14.7%，年接待游客超过30亿人次。今年前三季度，全国乡村产业融合发展取得积极成效，农产品加工业效益改善，新产业新业态蓬勃发展，农村居民人均可支配收入达到16740元，扣除价格因素同比实际增长6.3%，城乡居民收入之比为2.46，比上年同期缩小0.05。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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