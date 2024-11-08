郁静娴

要根植一方乡土，对优秀传统文化和特色旅游资源进行创造性转化、创新性发展，强化区域、城乡间要素双向流动，更好发挥县域文旅发展潜力

10月18日，习近平总书记在安徽考察时强调，“要进一步推动文化和旅游融合发展，发展全域旅游，把文化旅游业打造成为支柱产业。”在城乡融合发展的大背景下，发展县域文旅经济大有可为。

在贵州榕江县采访，苗乡侗寨蓬勃发展的文旅经济给笔者留下深刻印象。借势“村超”这一现象级IP，榕江县多角度发力，持续吸引人气、创造增量。今年国庆假期，全县共接待游客49.89万人次，实现旅游综合收入6.02亿元。榕江绿果甜村超可乐罗汉果产业园落地开工，网红联名饮料生产线将带动全县上万种植户增收。

不只是贵州榕江，近年来，随着交通、物流、网络等基础设施不断改善，再加上短视频、直播等新媒体宣传推介，一批过去不太为人所知、但历史文化底蕴深厚的“宝藏小城”渐渐走入人们视野。不少县城依托自身特色大力发展全域文旅，发挥三产联动、县乡村联动的乘数效应，打造增长新引擎。节假日“反向游”“奔县游”方兴未艾。今年前三季度，受乡村旅游市场持续活跃带动，全国农村居民人均三产经营净收入增长11.4%。

乡土文化基因是县域文旅经济的核心生命力。从引人关注的河北正定、新疆阿勒泰、山西隰县等地的经验看，吸引游客的往往是难以复制的个性化体验。传统景区商业模式下沉县域，一个重要的流量密码就是根植一方乡土。站在县域文旅新赛道上，要坚持守正创新，瞄准市场空白，对优秀传统文化和特色旅游资源进行创造性转化、创新性发展，“一把钥匙开一把锁”，让更多乡土文旅IP脱颖而出。

让县域文旅经济深度滋养乡村，要处理好整体和局部的关系，强化区域、城乡之间要素的双向流动。“宝藏小城”要从走红迈向长红，一方面要提升配套设施、优化公共服务，提高县域产业承载力，满足高品质消费需求；另一方面则要强化县乡村联动，充分发挥乡村作为消费市场和要素市场的重要作用，构建起高质量文旅与乡村全面振兴的良性互动，通过盘活闲置村庄资源、带动就业创业等，提高乡亲们的参与度和受益面。同时，也要跳出县域，深度融入全国统一大市场，强化以工补农、以城带乡的牵引力。

县域连着城乡，是观察中国式现代化的一个窗口。透过县域文旅新趋势，可以看出其在加快培育消费新场景、拉动乡村经济、推动新型城镇化等方面潜力巨大。放眼未来，期待更多“宝藏小城”引来远方客，为乡村带来蓬勃生机。

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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