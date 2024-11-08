发展县域文旅大有可为（话说新农村）
要根植一方乡土，对优秀传统文化和特色旅游资源进行创造性转化、创新性发展，强化区域、城乡间要素双向流动，更好发挥县域文旅发展潜力
10月18日，习近平总书记在安徽考察时强调，“要进一步推动文化和旅游融合发展，发展全域旅游，把文化旅游业打造成为支柱产业。”在城乡融合发展的大背景下，发展县域文旅经济大有可为。
在贵州榕江县采访，苗乡侗寨蓬勃发展的文旅经济给笔者留下深刻印象。借势“村超”这一现象级IP，榕江县多角度发力，持续吸引人气、创造增量。今年国庆假期，全县共接待游客49.89万人次，实现旅游综合收入6.02亿元。榕江绿果甜村超可乐罗汉果产业园落地开工，网红联名饮料生产线将带动全县上万种植户增收。
不只是贵州榕江，近年来，随着交通、物流、网络等基础设施不断改善，再加上短视频、直播等新媒体宣传推介，一批过去不太为人所知、但历史文化底蕴深厚的“宝藏小城”渐渐走入人们视野。不少县城依托自身特色大力发展全域文旅，发挥三产联动、县乡村联动的乘数效应，打造增长新引擎。节假日“反向游”“奔县游”方兴未艾。今年前三季度，受乡村旅游市场持续活跃带动，全国农村居民人均三产经营净收入增长11.4%。
乡土文化基因是县域文旅经济的核心生命力。从引人关注的河北正定、新疆阿勒泰、山西隰县等地的经验看，吸引游客的往往是难以复制的个性化体验。传统景区商业模式下沉县域，一个重要的流量密码就是根植一方乡土。站在县域文旅新赛道上，要坚持守正创新，瞄准市场空白，对优秀传统文化和特色旅游资源进行创造性转化、创新性发展，“一把钥匙开一把锁”，让更多乡土文旅IP脱颖而出。
让县域文旅经济深度滋养乡村，要处理好整体和局部的关系，强化区域、城乡之间要素的双向流动。“宝藏小城”要从走红迈向长红，一方面要提升配套设施、优化公共服务，提高县域产业承载力，满足高品质消费需求；另一方面则要强化县乡村联动，充分发挥乡村作为消费市场和要素市场的重要作用，构建起高质量文旅与乡村全面振兴的良性互动，通过盘活闲置村庄资源、带动就业创业等，提高乡亲们的参与度和受益面。同时，也要跳出县域，深度融入全国统一大市场，强化以工补农、以城带乡的牵引力。
县域连着城乡，是观察中国式现代化的一个窗口。透过县域文旅新趋势，可以看出其在加快培育消费新场景、拉动乡村经济、推动新型城镇化等方面潜力巨大。放眼未来，期待更多“宝藏小城”引来远方客，为乡村带来蓬勃生机。
《 人民日报 》（ 2024年11月08日 19 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 赵维纲：进博会为糖尿病诊疗带来新思路
- 人民网上海11月7日电 （欧阳易佳）近日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举行。在进博会现场，北京协和医院内分泌科主任医师、中国老年学学会内分泌代谢分会常委、中国老年保健医学研究会老年内分泌与代谢分会副主任委员赵维纲说，进博会现场前沿成果的展示，体现了各大药企在代谢性疾病领域的研发实力和未来治疗趋势的探索，为广大医生和患者带来了更多更优的治疗选择，积极推动临床疾病代谢管理理念和方式的改变。…
- 评论
- 关注