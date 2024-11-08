本报记者 顾 春

双休日，浙江省诸暨市枫桥镇杜黄新村停车场车辆停得满满当当，一半多是新能源汽车。给车充上电，上海游客李俊坐在稻田边悠闲地喝起了咖啡。他说：“村里有了充电桩，开新能源车出游省心多了。”

杜黄新村党委书记王海军介绍，村里的光储充一体化充电站去年5月投运，节假日开着新能源车来村里玩的外地游客越来越多。

“诸暨在推进充电桩下乡时，发展改革、电力、文化旅游等相关部门联合踏勘布点，对文旅产业发展好的村落优先布置、多点布置，尽量方便游客。”国网绍兴供电公司诸暨客户服务中心副主任吕志能介绍。充电桩赋能，有力促进乡村旅游发展，仅国庆假期，诸暨市乡村就接待游客31.18万人次。

在诸暨农村，充电桩越来越成为方便群众生活、促进乡村全面振兴的“标配”。近年来，诸暨“新基建+新能源”产业蓬勃发展，以点带面纵深推进充电基础设施乡镇通工程，2022年全市实现充电桩乡镇全覆盖，并逐步向城区边缘、乡村区域延伸，形成城市5分钟、城乡半小时充电圈。

农家门口建起充电桩，有力促进新能源汽车下乡，今年前三季度数据显示，诸暨市新能源汽车零售额增长144.8%。越来越多的村庄安装充电桩，城乡要素流动、融合发展加速，流动的乡村人气更旺，乡村旅游、电子商务等产业更火，农民腰包更鼓。今年前三季度，诸暨市农村常住人口人均可支配收入44099元，同比增长5.5%。

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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