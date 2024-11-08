本报记者 史自强

河北省秦皇岛市抚宁区的小江蔬菜专业合作社里，几辆大货车陆续停靠，把新鲜蔬菜运往北京新发地农产品批发市场。

秦皇岛小江蔬菜专业合作社是北京市农业农村局、河北省农业农村厅共同认定的环京周边蔬菜生产基地，也是秦皇岛市“净菜进京”机构。合作社蔬菜基地里，有400亩专供北京市场。

合作社理事长邬大为说，不久前合作社进行了一次大规模蔬菜收储，出现了较大的资金缺口，“好在及时申请了农业银行秦皇岛分行的‘惠农e贷’，第二天100万元贷款就放了下来，解了燃眉之急。”

秦皇岛是北京菜篮子供应基地，平均每天供应北京蔬菜1400余吨。为更好服务当地蔬菜产业发展，近年来，农行秦皇岛分行主动下沉，面对面了解农户需求，及时推出“惠农e贷”等一批特色产品，帮助菜农化解资金难题。今年前三季度，农行秦皇岛分行已累计发放“惠农e贷”33.36亿元，惠及农户6104户。

“‘惠农e贷’可以在农行APP进行线上申请，手续简便，利率低，也不需要实物抵押或存单质押，随借随还，还款期限还长，很适合我们。”邬大为说。

有了强有力的金融支持，秦皇岛不仅有力保障了北京菜篮子蔬菜供应，昌黎蔬菜、卢龙甘薯、青龙板栗等一大批当地农产品也不断发展壮大，去年总产值突破485亿元，有效带动了农业增产增效、农民增收致富。

《 人民日报 》（ 2024年11月08日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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